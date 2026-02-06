30 मिनट में बन जाते हैं चॉकलेट के ये व्यंजन, खा कर दिल हो जाएगा खुश

चॉकलेट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी की पसंदीदा होती है। इससे कई लजीज पकवान बनते हैं, लेकिन लोग समय का सोचकर उन्हें नहीं आजमाते। हालांकि, आज हम आपके लिए चॉकलेट से झटपट बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी लेकर आए हैं। ये सभी 30 मिनट से भी कम समय में बन जाते हैं और इन्हें खाते ही दिल खुश हो जाता है।

#1 चॉकलेट मूस चॉकलेट मूस एक बेहतरीन मीठा व्यंजन है, जो मलाईदार होता है। इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को पिघलाकर उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद इसे निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। आप चाहें तो इसके ऊपर चेरी आदि जैसे फल डालकर भी खा सकते हैं। यह मिठाई महज 2 सामग्रियों में बन कर तैयार हो जाएगी और घर में सभी को पसंद आएगी।

#2 चॉकलेट फोंडू फोंडू एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें विभिन्न चीज को पिघलाकर खाया जाता है। इसका चॉकलेट वाला संस्करण भी मशहूर है, जिसे आप झटपट बना सकते हैं। इसके लिए डार्क और मिल्क चॉकलेट को मक्खन डालकर पिघला लें। इसके बाद इस मिश्रण को किसी गर्म रहने वाले बर्तन में डालें और उसके साथ फल, मिठाई या अन्य स्नैक्स परोसें। आप इस मिश्रण में इन खाद्य पदार्थों को डुबोकर खा सकते हैं।

#3 चॉकलेट मफिन मफिन हमेशा से ही बच्चों के पसंदीदा रहे हैं और अगर वह चॉकलेट वाले हों तो मजा ही अलग है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, मक्खन और शक्कर को मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद इसमें पिघली हुई चॉकलेट मिला दें। अब इस घोल को मफिन कप्स में डालकर ओवन में बेक करें। 20 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। इनके ऊपर चॉकलेट लगाकर इन्हें परोसें।

#4 चॉकलेट बर्फी चॉकलेट बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे आप किसी भी त्योहार या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खोया या मावा को दूध में पका लें। इसके बाद इसमें पिसी हुई शक्कर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके इसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं। तैयार मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।