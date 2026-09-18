चीकू से बनने वाले मीठे व्यंजन

स्वादिष्ट और पौष्टिक है चीकू, जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 मीठे व्यंजनों की रेसिपी

लेखन सयाली 11:31 am Sep 18, 202611:31 am

क्या है खबर?

चीकू एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। क्या आप जानते हैं कि चीकू से कई तरह की स्वादिष्ट मिठाई भी बनाई जा सकती हैं? इस लेख में हम आपको चीकू से बनाई जाने वाली 5 मिठाई के व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।