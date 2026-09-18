स्वादिष्ट और पौष्टिक है चीकू, जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 मीठे व्यंजनों की रेसिपी
क्या है खबर?
चीकू एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। क्या आप जानते हैं कि चीकू से कई तरह की स्वादिष्ट मिठाई भी बनाई जा सकती हैं? इस लेख में हम आपको चीकू से बनाई जाने वाली 5 मिठाई के व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
चीकू की खीर
चीकू की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो दूध और चीकू से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी मिलाएं।
फिर इसमें पके हुए चीकू डालकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर सजाएं।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है।
#2
चीकू का हलवा
चीकू का हलवा एक अनोखी मिठाई है, जिसे सूजी और घी के साथ बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी भूनें, जब तक कि वह सुनहरी न हो जाए।
फिर उसमें पके हुए चीकू डालकर मिलाएं और दूध डालकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में चीनी मिलाकर अच्छी तरह पकाएं और ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर सजाएं।
यह हलवा खाने में बहुत ही लाजवाब है।
#3
चीकू की बर्फी
चीकू की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे सूखे मेवों और दूध पाउडर के साथ बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले दूध पाउडर को घी में भूनें, फिर उसमें पके हुए चीकू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
अब इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है।
#4
चीकू की आइसक्रीम
चीकू की आइसक्रीम गर्मियों में ठंडक पाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए चीकुओं को पीस लें, फिर दूध और मलाई मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने दें, जब तक कि यह पूरी तरह से ठोस न हो जाए। आपकी स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार होगी, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
इस पर चीकू के टुकड़े डालना न भूलें।
#5
चीकू का पायस
पायस दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे चीकुओं से बनाया जा सकता है। इसके लिए चावल को पानी में उबालें, फिर नारियल दूध और पके हुए चीकुओं का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें चीनी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि पायस गाढ़ा न हो जाए। अंत में इलायची पाउडर डालकर सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें।
यह पायस खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी अच्छा है।