कुर्सी पर बैठते समय न करें ये 5 गलतियां, पीठ में हो सकती है दर्द की समस्या

कुर्सी पर बैठकर काम करना आम बात है, लेकिन कुछ आदतें पीठ के दर्द का कारण बन सकती हैं। सही तरीके से बैठने की आदत डालना जरूरी है ताकि पीठ दर्द से बचा जा सके। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो अक्सर लोग बिना जाने करते हैं और जिनसे बचकर आप अपनी पीठ को स्वस्थ रख सकते हैं। इन गलतियों को समझकर आप अपने काम के माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 पीठ को सीधा न रखना कई लोग कुर्सी पर बैठते समय अपनी पीठ को सीधा नहीं रखते, जिससे पीठ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अगर आप हमेशा झुके हुए बैठते हैं तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा कुर्सी पर बैठते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और कंधों को भी सीधा रखें। इससे आपकी पीठ को सही समर्थन मिलेगा और आप पीठ दर्द से बच सकेंगे।

#2 लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से पीठ में दर्द हो सकता है। अगर आप लगातार घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और इससे दर्द होने लगता है। इसलिए हर 30-60 मिनट में थोड़ी देर के लिए उठकर कुछ मिनट टहलें या हल्का-फुल्का व्यायाम करें। इससे आपकी मांसपेशियां ढीली होंगी और आपको आराम मिलेगा।

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#3 कुर्सी की ऊंचाई का ध्यान न रखना कुर्सी की ऊंचाई भी आपकी पीठ के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अगर आपकी कुर्सी बहुत ऊंची या बहुत नीची होती है तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी कुर्सी की ऊंचाई को इस तरह सेट करें कि आपके पैर जमीन पर पूरी तरह टिक सकें और आपके घुटने सीधे 90 डिग्री के कोण पर हों। इससे आपकी पीठ को सही समर्थन मिलेगा और आप दर्द से बच सकेंगे।

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#4 सही तरह से गद्दी का उपयोग न करना कई लोग गद्दी का सही तरह से उपयोग नहीं करते, जिससे उनकी पीठ पर दबाव पड़ता है। अगर आपकी गद्दी बहुत पतली या बहुत मोटी होती है तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा एक अच्छे गुणवत्ता वाले और सही आकार की गद्दी का उपयोग करें। इससे आपकी पीठ को सही समर्थन मिलेगा और आप दर्द से बच सकेंगे। गद्दी का सही चयन और उपयोग आपकी पीठ के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।