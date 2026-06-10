ब्रेन ट्यूमर से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

ब्रेन ट्यूमर से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके बारे में कई भ्रम फैले हुए हैं। इन भ्रमों को सच मानकर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और उनकी मानसिकता भी प्रभावित होती है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख भ्रमों की सच्चाई जानेंगे ताकि लोग सही जानकारी से जागरूक हो सकें और सही उपचार ले सकें। इससे न केवल उनकी मानसिकता बेहतर होगी बल्कि वे सही निर्णय भी ले सकेंगे। आइए भ्रमों की सच्चाई जानते हैं।
#1
भ्रम- मोबाइल फोन का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का कारण होता है
यह एक बहुत ही सामान्य भ्रम है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन उपयोग से ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। हालांकि, यह सच है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगों का अधिक संपर्क स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, लेकिन इसका सीधा संबंध ब्रेन ट्यूमर से नहीं है।
#2
भ्रम- ब्रेन ट्यूमर होने पर तुरंत मौत हो जाती है
कई लोग मानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने पर तुरंत मौत हो जाती है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। ब्रेन ट्यूमर के प्रकार और स्थिति के आधार पर उसका इलाज किया जा सकता है। सही समय पर पहचान और उचित उपचार से रोगी की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसके अलावा नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह मानकर इस बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। इसलिए इसे लेकर घबराने की बजाय सही जानकारी पर ध्यान दें।
#3
भ्रम- महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं
एक भ्रम यह भी फैला हुआ है कि महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं जबकि ब्रेन ट्यूमर किसी भी लिंग या उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। यह केवल एक गलत धारणा है कि महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। असलियत में पुरुष और महिलाओं दोनों में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसलिए इसे लेकर कोई पूर्वधारणा न बनाएं और सही जानकारी पर ध्यान दें। सही समय पर पहचान और उचित उपचार से रोगी की जिंदगी बचाई जा सकती है।
#4
भ्रम- ब्रेन ट्यूमर का परिवार में होना जरूरी है
कई लोग मानते हैं कि अगर परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो तो अगली पीढ़ी को भी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर आनुवंशिक नहीं होता इसलिए इसे लेकर घबराने की बजाय सही जानकारी पर ध्यान दें। सही समय पर पहचान और उचित उपचार से रोगी की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसके अलावा नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह मानकर इस बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है।
#5
भ्रम- सिरदर्द होना ही ब्रेन ट्यूमर का संकेत होता है
यह सबसे आम भ्रम है कि सिरदर्द होना ही ब्रेन ट्यूमर का एकमात्र संकेत होता है। हालांकि, सिरदर्द कई कारणों से हो सकता है जैसे तनाव, अनियमित दिनचर्या आदि। ब्रेन ट्यूमर के अन्य संकेत भी हो सकते हैं जैसे दृष्टि में बदलाव, सुनाई देने में दिक्कत, संतुलन बनाए रखने में परेशानी आदि। इन भ्रमों को दूर कर सही जानकारी फैलाना जरूरी है ताकि लोग सही उपचार ले सकें और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।