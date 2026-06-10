ब्रेन ट्यूमर से जुड़े भ्रम

ब्रेन ट्यूमर से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली 11:21 am Jun 10, 202611:21 am

क्या है खबर?

ब्रेन ट्यूमर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके बारे में कई भ्रम फैले हुए हैं। इन भ्रमों को सच मानकर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और उनकी मानसिकता भी प्रभावित होती है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख भ्रमों की सच्चाई जानेंगे ताकि लोग सही जानकारी से जागरूक हो सकें और सही उपचार ले सकें। इससे न केवल उनकी मानसिकता बेहतर होगी बल्कि वे सही निर्णय भी ले सकेंगे। आइए भ्रमों की सच्चाई जानते हैं।