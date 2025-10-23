सर्दियों के दौरान त्वचा को नमी दे सकते हैं ये 5 बॉडी स्क्रब, जानिए कैसे बनाएं

सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है, जिस वजह से उसे एक्सफोलिएट करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए बाजार में कई तरह के बॉडी स्क्रब मौजूद हैं, लेकिन इनमें मौजूद रसायन त्वचा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बॉडी स्क्रब की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर ही तैयार करके सर्दियों में अपनी त्वचा को नमी दे सकते हैं।

#1 कॉफी और ब्राउन शक्कर का बॉडी स्क्रब सामग्री: 2 बड़े चम्मच ब्राउन शक्कर, 2 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर। बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 5-10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से नहा लें। इस प्रक्रिया से आपकी त्वचा को नमी और चमक मिल सकती है।

#2 ओटमील और बादाम का बॉडी स्क्रब सामग्री: 2 चम्मच बादाम का तेल, 2 चम्मच ओट्स पाउडर, 1 चम्मच शहद और आधा कप बादाम का दूध। बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजों को डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 5-10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से नहा लें। ओट्स और बादाम का यह मिश्रण त्वचा को मुलायम बनाने और नमी देने में मदद कर सकता है।

#3 गुलाब और चीनी का बॉडी स्क्रब सामग्री: 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच बादाम का तेल और गुलाब की पंखुड़ियां (वैकल्पिक)। बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में चीनी और गुलाब जल को डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बादाम का तेल और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर फिर से मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 5-10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से नहा लें।

#4 नींबू और समुद्री नमक का बॉडी स्क्रब सामग्री: 1 कप समुद्री नमक, 1/4 कप बादाम का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और नींबू के छिलके का पाउडर। बॉडी स्क्रब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में समुद्री नमक और बादाम का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस और नींबू के छिलके का पाउडर डालकर फिर से मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। 5-10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से नहा लें।