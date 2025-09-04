मछलियों की तरह पानी के अंदर तैर सकते हैं ये 5 पक्षी, जानें इनके बारे में

पानी के नीचे तैरने वाले पक्षियों के बारे में जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन कई ऐसे पक्षी हैं, जो मछलियों की तरह पानी के नीचे तैरते हैं। ये पक्षी अपने पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे तैरते हैं और मछलियों समेत अन्य जलीय जीवों को अपना आहार बनाते हैं। आइए आज हम आपको उन पांच पक्षियों के बारे में बताते हैं, जो पानी के नीचे तैर सकते हैं।

#1 पफिन पफिन एक ऐसा पक्षी है, जो मछलियों को अपना मुख्य भोजन बनाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्सों में पाया जाता है और इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। पफिन अपनी छोटी और गोलाकार आकृति के लिए जाना जाता है। ये पक्षी पानी के नीचे तैरकर मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें अपने गले के थैले में भर लेते हैं, फिर वे इन्हें अपने घोंसले में ले जाकर खाते हैं।

#2 कूट कूट एक पानी का पक्षी है, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ताजे पानी वाली झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पक्षी अपने पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे तैरते हैं और कीड़े-मकोड़े समेत छोटे-छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। कूट की खासियत यह है कि वे पानी के अंदर तैरते समय अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लेते हैं।

#3 पेलिकन्स पेलिकन्स एक बड़ा और अनोखा पक्षी है, जिनका मुख्य निवास स्थान ताजे पानी वाली झीलें और समुद्री तट होते हैं। ये पक्षी भी अपने बड़े पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे तैरते हैं और मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं। पेलिकन्स की खासियत उनकी बड़ी चोंच होती है, जिसमें वे मछलियों को पकड़ते हैं। इनकी चोंच इतनी बड़ी होती है कि ये एक बार में कई मछलियां इसमें भर सकते हैं।

#4 स्वान स्वान एक प्रकार का पानी का पक्षी है, जो अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे तैरता है। स्वान अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करके पानी के नीचे तैरते हुए मछलियां और अन्य जलीय जीव खाते हैं। इसके अलावा स्वान पानी में मौजूद कीड़े और पौधों को भी खाते हैं। स्वान अपने पैरों का उपयोग करके पानी के नीचे तैरते हैं। स्वान के पैरों की मदद से ये पानी के नीचे तैरते हैं।