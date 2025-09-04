न्यूड मेकअप क्या है और इसे कैसे करें? यहां जानिए

न्यूड मेकअप एक ऐसा मेकअप स्टाइल है, जो प्राकृतिक और हल्का दिखता है। इसमें त्वचा के रंग से मेल खा कर हल्के रंगों का उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा ताजा और निखरा हुआ लगे। यह मेकअप रोजमर्रा के उपयोग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह न केवल सुंदर दिखता है बल्कि आरामदायक भी महसूस होता है। आइए आज हम आपको न्यूड मेकअप के लिए जरूरी टिप्स और स्टेप्स बताते हैं।

#1 त्वचा की सफाई करें न्यूड मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए एक अच्छा फेसवॉश या क्लिंजर का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा की गंदगी और तेल को हटाए। इसके बाद अपने चेहरे को ताजगी देने के लिए पानी से धो लें और मुलायम तौलिये से थपथपा कर सुखा लें। यह कदम आपके चेहरे को मेकअप के लिए तैयार करेगा और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाएगा।

#2 मॉइस्चराइजर लगाएं मॉइस्चराइजर आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है। इसके लिए अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर चुनें जैसे कि अगर आपकी त्वचा सूखी है तो क्रीम वाला मॉइस्चराइजर लें, जबकि तैलीय त्वचा वालों के लिए जेल वाला मॉइस्चराइजर बेहतर होते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने से पहले अपने हाथों को साफ रखें और उसे हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं, जिससे त्वचा को पूरा पोषण मिले और यह आरामदायक महसूस हो।

#3 प्राइमर का इस्तेमाल करें प्राइमर आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है और चेहरे की असमानताओं को छुपाता है। इसके लिए एक अच्छा प्राइमर चुनें जो आपके त्वचा प्रकार के अनुकूल हो। प्राइमर लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी त्वचा पूरी तरह से साफ हो और उस पर मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से लग चुका हो। प्राइमर लगाने के बाद कुछ मिनट इंतजार करें ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो सके।

#4 फाउंडेशन लगाएं फाउंडेशन आपके चेहरे की रंगत को समान बनाता है और उसे तैयार करता है। इसके लिए अपनी त्वचा के रंग से मेल खाता हुआ लिक्विड या क्रीम फाउंडेशन चुनें। फाउंडेशन को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर समान रूप से फैलाएं, खासकर गालों, माथे और ठोड़ी पर ध्यान दें। इसके बाद एक स्पंज या ब्रश की मदद से फाउंडेशन को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई धब्बा न रहे और त्वचा प्राकृतिक तरीके से दिखे।