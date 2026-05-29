रोहतांग जाएं तो इन 5 जगहों का जरूर करें रुख, यात्रा बन जाएगी यादगार

हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग पास समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान और ठंडी हवा पर्यटकों को आकर्षित करती है। रोहतांग पास तक जाने का रास्ता अक्सर बंद रहता है, इसलिए यहां जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। आइए यहां की बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 रोहतांग झील रोहतांग झील एक खूबसूरत झील है, जो अपने नीले पानी और चारों ओर फैली हरियाली के लिए मशहूर है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह झील हर मौसम में अलग-अलग रंगों में नजर आती है। गर्मियों में इसका पानी नीला होता है, जबकि सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाती है। यहां आकर आप तस्वीरें खींचने का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 सोलंग घाटी सोलंग घाटी अपनी रोमांचक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, जिपलाइनिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है, जिससे स्कीइंग करने का मजा दोगुना हो जाता है। गर्मियों में यहां ट्रेकिंग और रोपवे यात्रा कर सकते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो रोमांच और उत्साह पसंद करते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

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#3 हदसर झील हदसर झील एक शांतिपूर्ण जगह है, जहां आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यह झील हदसर गांव के पास स्थित है। यहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसका नजारा आपकी थकान मिटा देगा। यहां आकर आप पिकनिक मना सकते हैं या बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यह जगह तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है।

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#4 पायोनियर पॉइंट पायोनियर पॉइंट एक बेहतरीन देखने की जगह है, जहां से आप पूरे रोहतांग पास का नजारा देख सकते हैं। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अनुभव बेहद सुंदर है। यह स्थान तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए भी एक आदर्श स्थान है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह जगह परिवार संग समय बिताने और प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिताने के लिए आदर्श है।