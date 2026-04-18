पुर्तगाल का आकर्षक शहर है लिस्बन, यहां के इन 5 सुंदर मोहल्लों का करें रुख

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन एक ऐसा शहर है, जहां पुरानी परंपराओं और आधुनिक जीवनशैली का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह शहर अपनी खूबसूरत गलियों, ऐतिहासिक इमारतों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। लिस्बन का हर मोहल्ला अपनी खासियत लिए हुए है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की सांस्कृतिक धरोहर और जीवंत वातावरण इसे एक यादगार यात्रा बनाते हैं। आइए लिस्बन के 5 मोहल्लों के बारे में जानते हैं।

#1 अल्फामा अल्फामा लिस्बन का सबसे पुराना इलाका है, जो अपनी संकरी गलियों और रंग-बिरंगे घरों के लिए मशहूर है। यहां से नदी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। अल्फामा में एक पुराना किला भी देखा जा सकता है। इस इलाके की गलियों में घूमते हुए आपको पुर्तगाल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा। यहां के संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर आप पुर्तगाल की आत्मा को महसूस कर सकते हैं।

#2 बैक्सिया बैक्सिया लिस्बन का एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है, जहां आपको कई दुकानों, कैफे और खाने-पीने की जगहें मिलेंगी। यह जगह अपने जीवंत माहौल और सुंदर इमारतों के लिए जानी जाती है। बैक्सिया में एक प्रमुख चौक पर बैठकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। यहां से आप एक प्रसिद्ध लिफ्ट भी जा सकते हैं, जो कि एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है। इस लिफ्ट से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है।

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#3 अल्मेडा अल्मेडा लिस्बन का एक शांत इलाका है, जो अपने पार्क और बागानों के लिए मशहूर है। यहां आप आराम से बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं या परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं। अल्मेडा में स्थित एक प्रमुख पार्क बच्चों के खेलने के लिए आदर्श स्थान है। यहां की हरियाली और शांति आपको सुकून का अनुभव कराएगी। इसके अलावा यहां पर कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।

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#4 बायरो अल्टो बायरो अल्टो लिस्बन का एक जीवंत क्षेत्र है, जो अपनी नाइटलाइफ और बार्स के लिए जाना जाता है। यहां आप विभिन्न प्रकार के बार्स और क्लब्स में जाकर अपनी रात का मजा ले सकते हैं। बायरो अल्टो में स्थित एक प्रमुख व्यू पॉइंट से पूरे शहर का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर कई कला दीर्घाएं भी हैं, जहां आप स्थानीय कलाकारों की कृतियों को देख सकते हैं।