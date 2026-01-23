फरवरी में घूमने की योजना बना रहे हैं? भारत की इन 5 जगहों का करें रुख

फरवरी में कई राज्यों में त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिससे यह महीना घूमने के लिए बेहतरीन समय बन जाता है। अगर आपको इस महीने छुट्टियां मिल रही हैं तो उनका सदुपयोग करें और यात्रा पर निकल जाएं। आज हम आपको फरवरी में घूमने के लिए भारत की 5 बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे। यहां आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ यादगार समय बिता सकेंगे, जो जीवनभर याद रहेगा।

#1 जैसलमेर राजस्थान में स्थित जैसलमेर एक बहुत सुंदर शहर है, जो अपने सुनहरे रेगिस्तान के कारण 'सोने का शहर' भी कहलाता है। यह जगह किलों, हवेलियों और मंदिरों के लिए मशहूर है। यहां आप जैसलमेर किले, पटवों की हवेली, गडसीसर झील, सलिम सिंह की हवेली और बड़ाबाग मंदिर आदि को अपनी यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहां रेगिस्तान में रुकने का अनुभव भी ले सकते हैं।

#2 कालागुंडी अगर आपको प्रकृति के दृश्य पसंद हैं तो कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित कालागुंडी आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। यह जगह कॉफी के बागानों और हरे-भरे जंगलों से घिरी हुई है। यहां आकर आप पैदल यात्रा, चढ़ाई और पक्षी देखने जैसी कई एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से हागरी जलप्रपात, बेलूर, हंपी और चिकमगलूर भी जा सकते हैं, जो ज्यादा दूर नहीं हैं।

#3 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा एक बहुत सुंदर जगह है, जो अपने प्राकृतिक नजारों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह जगह पहाड़ों की गोद में स्थित है और यहां आकर आप पैदल यात्रा, चढ़ाई और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से धर्मशाला और पालमपुर भी जा सकते हैं। अगर आप फरवरी में पहाड़ी इलाके की यात्रा करना चाहते हैं तो यह स्थान आदर्श रहेगा।

#4 अल्लेपी केरल में स्थित अल्लेपी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे एलेप्पी भी कहा जाता है। यह जगह अपनी नहरों, जलमार्गों और नावों के लिए मशहूर है। यह स्थान हनीमून मनाने वाले जोड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आकर आप नावों में ठहरकर जलमार्गों का आनंद ले सकते हैं। यहां ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं होती है, जिस वजह से यहां शांति वाला माहौल मिलता है। आप यहां से कोच्चि और मुन्नार भी जा सकते हैं।