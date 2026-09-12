क्रोएशिया: डुब्रोवनिक की यात्रा में शामिल करें ये 5 जगहें, मिलेगा अनोखा अनुभव
क्या है खबर?
डुब्रोवनिक क्रोएशिया का एक बेहद खास शहर है, जिसे 'एड्रियाटिक सागर का मोती' कहा जाता है। यह शहर अपने पुराने समय की इमारतों, सुंदर समुद्र तटों और ऐतिहासिक जगहों के लिए मशहूर है। यहां की यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव देती है, जहां आप प्रकृति और इतिहास का मेल देख सकते हैं। डुब्रोवनिक में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जो आपके दिल को छू जाएंगी। आइए यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल जानते हैं।
#1
पुराना शहर
डुब्रोवनिक का पुराना शहर यहां की सबसे खास जगहों में से एक है। इसे दुनिया की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया गया है।
यहां की पतली गलियां, पुराने जमाने की इमारतें और सुंदर चौकियां आपको पुराने समय की याद दिलाती हैं। स्ट्राडुन कहलाई जाने वाली मुख्य सड़क पर चलते हुए आप रेक्टर पैलेस, स्फीयर टॉवर और फ्रांसिस्कन मठ जैसी जगहों को देख सकते हैं।
यह जगह आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाती है।
#2
डुब्रोवनिक की दीवारें
डुब्रोवनिक की दीवारें इस शहर की पहचान हैं और इसे खास बनाती हैं। ये दीवारें लगभग 2 किलोमीटर लंबी हैं और पूरे शहर को घेरे हैं।
यहां से आप शहर और समुद्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। इन दीवारों पर चलना अलग ही अनुभव है, जहां आप शहर की खूबसूरती को और करीब से महसूस कर सकते हैं।
खासकर सूर्यास्त के समय यहां का नजारा बेहद मनमोहक होता है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।
#3
लापड समुद्र तट
आराम और सुकून के पल बिताने के लिए लापड समुद्र तट बेहतरीन जगह है। यह तट परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल सही है।
यहां की रेत पर चलना और समुद्र की लहरों को महसूस करना आपको तरोताजा कर देगा। यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं।
अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो यहां पानी की गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#4
माउंट सर्ज
डुब्रोवनिक का माउंट सर्ज एक ऊंची पहाड़ी है, जहां से पूरे शहर और समुद्र का नजारा देखने को मिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए एक रोपवे की सुविधा है, जिससे सफर और भी आरामदायक हो जाता है।
माउंट सर्ज पर पहुंचकर आप आसपास की खूबसूरती को निहार सकते हैं और वहां का शांत माहौल आपको सुकून का एहसास कराएगा। यह जगह खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं।
#5
फ्रांसिस्कन मठ
फ्रांसिस्कन मठ डुब्रोवनिक का एक पुराना और खास धार्मिक स्थल है। यह मठ अपनी पुरानी इमारतों और संग्रहालय में रखी गई चीजों के लिए जाना जाता है।
यहां आपको कई पुराने समय की किताबें, वस्त्र और अन्य चीजें देखने को मिलेंगी। मठ का शांत और सुकून भरा माहौल इसे और भी खास बनाता है।
यहां आकर आप डुब्रोवनिक के इतिहास को करीब से जान सकते हैं और इस जगह की संस्कृति को महसूस कर सकते हैं।