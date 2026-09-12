क्रोएशिया: डुब्रोवनिक की यात्रा में शामिल करें ये 5 जगहें, मिलेगा अनोखा अनुभव

डुब्रोवनिक की दीवारें इस शहर की पहचान हैं और इसे खास बनाती हैं। ये दीवारें लगभग 2 किलोमीटर लंबी हैं और पूरे शहर को घेरे हैं।

यहां से आप शहर और समुद्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। इन दीवारों पर चलना अलग ही अनुभव है, जहां आप शहर की खूबसूरती को और करीब से महसूस कर सकते हैं।

खासकर सूर्यास्त के समय यहां का नजारा बेहद मनमोहक होता है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।