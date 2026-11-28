हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो दिसंबर में बर्फबारी के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। यहां आप मॉल रोड पर टहल सकते हैं, जहां कई दुकानें और खाने-पीने की जगहें हैं।

इसके अलावा आप कुफरी, जाखू मंदिर और इको पार्क जैसी जगहों पर भी जा सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और पहाड़ों का नजारा आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके सफर को यादगार बना देंगे।