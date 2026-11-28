दिसंबर में घूमने के लिए बेहतरीन रहेंगी भारत की ये 5 जगहें, बनाएं यात्रा का प्लान
क्या है खबर?
दिसंबर का महीना सर्दियों का आखिरी महीना है, जो कई लोगों के लिए छुट्टियों का समय होता है। इस समय कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। भारत में दिसंबर में घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं, जहां आप ठंड से बचते हुए खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको दिसंबर में घूमने के लिए 5 बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं।
#1
शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो दिसंबर में बर्फबारी के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। यहां आप मॉल रोड पर टहल सकते हैं, जहां कई दुकानें और खाने-पीने की जगहें हैं।
इसके अलावा आप कुफरी, जाखू मंदिर और इको पार्क जैसी जगहों पर भी जा सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और पहाड़ों का नजारा आपको सुकून का अनुभव कराएगा।
यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके सफर को यादगार बना देंगे।
#2
गोवा
दिसंबर में गोवा बेहतरीन जगह है, क्योंकि इस समय यहां पर्यटन का मौसम होता है। दिसंबर में गोवा में कई उत्सव और पार्टियां होती हैं, जो इसे मजेदार बनाती हैं।
आप यहां के खूबसूरत समुद्र तटों पर समय बिता सकते हैं, जहां आप धूप सेंक सकते हैं या पानी की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की रात की जिंदगी का भी मजा ले सकते हैं, जो आपके सफर को और भी रोमांचक बना देगी।
#3
उदयपुर
राजस्थान का शहर उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। दिसंबर में यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, जो घूमने के लिए बढ़िया है।
यहां आप पिछोला झील पर नौका विहार कर सकते हैं या सिटी पैलेस देख सकते हैं। इसके अलावा आप जग मंदिर, साजंगढ़ पैलेस और सिटी पैलेस संग्रहालय जैसी जगहों पर भी जा सकते हैं।
यहां की इमारतें और इतिहास आपके सफर को यादगार बना देंगे।
#4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उन लोगों के लिए बढ़िया स्थान है, जो प्रकृति प्रेमी हैं या समुद्र तटों पर आराम करना चाहते हैं। दिसंबर में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे आप विभिन्न पानी की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
यहां आप राधानगर बीच, हैवलॉक द्वीप और जॉली बॉय बीच जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का भी आनंद ले सकते हैं।
#5
कश्मीर घाटी
कश्मीर घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है। दिसंबर में यहां बर्फबारी होती रहती है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है।
यहां आप गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं।
इसके साथ ही आप यहां के प्राकृतिक नजारों का भी आनंद ले सकते हैं, जो देखते ही बनते हैं।