क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा भरपूर मजा
क्या है खबर?
यूरोप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित क्रोएशिया एक बेहद सुंदर देश है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पुराने समय की ऐतिहासिक जगहों और साफ-सुथरे समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां घूमने पर आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अगर आप क्रोएशिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं इस देश की 5 खास जगहों के बारे में, जो यात्रा को यादगार बना देंगी।
#1
डबरोवनिक
डबरोवनिक को 'एड्रियाटिक सागर का मोती' कहा जाता है। यह शहर अपने पुराने समय के हिस्से के लिए मशहूर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है।
यहां की पुरानी दीवारें और किले इतिहास के पुराने दौर का अनुभव कराते हैं। सिटी वॉर वॉच टॉवर से पूरे शहर का नजारा देखना बहुत ही खास होता है।
यहां पर कई संग्रहालय, चर्च और बाजार हैं, जहां आप घूम सकते हैं और यहां की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।
#2
प्लिटविस झरने
प्लिटविस झरने का राष्ट्रीय उद्यान क्रोएशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। यहां 16 झीलें हैं, जो लकड़ी के पुलों से जुड़ी हुई हैं।
आप यहां टहल सकते हैं या झील में नाव की सवारी कर सकते हैं। यहां का पानी इतना साफ है कि आपको इसकी गहराई तक सबकुछ साफ दिखाई देगा।
चारों तरफ हरियाली और झरनों की आवाज यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुकूनभरा बनाती है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने जैसी है।
#3
स्प्लिट
स्प्लिट क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने रोमन काल की इमारतों और इतिहास के लिए मशहूर है। यहां का डियोक्लेशियन महल एक प्रमुख आकर्षण है, जो पुराने समय की भव्यता को दर्शाता है।
इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे संग्रहालय और बाजार हैं, जहां आप स्थानीय चीजें खरीद सकते हैं। स्प्लिट का समुद्र तट भी बहुत सुंदर है, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं।
#4
जाद्र
जाद्र एक खूबसूरत तटीय शहर है, जो अद्भुत सूर्यास्त के लिए मशहूर है। हर शाम यहां का सूर्यास्त देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।
यह नजारा इतना सुंदर होता है कि इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके अलावा यहां कई पार्क, संग्रहालय और कैफे हैं, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं।
जाद्र का पुराना शहर संकरी गलियों और पुराने समय की इमारतों के लिए जाना जाता है, जो इसे खास बनाती हैं।
#5
क्रक द्वीप
क्रक द्वीप क्रोएशिया का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत द्वीप है। यहां कई झरने, गुफाएं और वन्यजीवन देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा यहां कई पुरानी इमारतें और जगहें भी हैं, जो इतिहास में रुचि रखने वालों को पसंद आती हैं। अगर आप शांति और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए सबसे सही है।
यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक खूबसूरती आपको सुकून और ताजगी का एहसास कराएगी।