क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा भरपूर मजा

डबरोवनिक को 'एड्रियाटिक सागर का मोती' कहा जाता है। यह शहर अपने पुराने समय के हिस्से के लिए मशहूर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है।

यहां की पुरानी दीवारें और किले इतिहास के पुराने दौर का अनुभव कराते हैं। सिटी वॉर वॉच टॉवर से पूरे शहर का नजारा देखना बहुत ही खास होता है।

यहां पर कई संग्रहालय, चर्च और बाजार हैं, जहां आप घूम सकते हैं और यहां की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।