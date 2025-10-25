सर्दियों में घूमने का मन है? आप लें सकते हैं इन 5 रोमांचक ट्रेक का आनंद

सर्दियों का मौसम शुरू होने ही वाला है, जो घूमने का अच्छा समय होता है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। ज्यादातर लोग इस मौसम के दौरान ट्रेकिंग का मजा लेना चाहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो भारत की इन 5 जगहों की यात्रा करें। इन स्थानों पर आपको रोमांचक ट्रेक का अनुभव मिलेगा, जिसके दौरान दिखने वाले नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।

#1 केदारकांठा ट्रेक बर्फ देखने की इच्छा रखने वालों के मन में पहला नाम केदारकांठा ट्रेक का ही आता है। यह स्थान उत्तराखंड की उत्तरकाशी में मौजूद है, जिसका ट्रेक करीब 6 दिनों तक चलता है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ट्रेकिंग मार्ग 20 किमी लंबा है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको बर्फ से ढके खूबसूरत हिमालय पर्वतों के मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। आपको बर्फ देखने के लिए दिसंबर से अप्रैल के बीच केदारकांठा ट्रेक करना चाहिए।

#2 दयारा बुग्याल ट्रेक दयारा बुग्याल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक आसान मार्ग है, जिसका ट्रेक 3 रात और 4 दिन तक चलता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको गंगोत्री और बंदरपूंछ जैसी चोटियों के मनोरम दृश्य देखने को मिल जाएंगे। यह ट्रेक आसान होता है, जिस कारण यह पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के लिए भी आदर्श होगा। गर्मी के मौसम में तो इस रास्ते पर खूबसूरत फूल खिलते हैं, लेकिन सर्दियों में यह बर्फ की चादर तले दबा रहता है।

#3 देवरियाताल से चंद्रशिला ट्रेक देवरियाताल से चंद्रशिला ट्रेक की शुरुआत चोपटा से होती है, जो उत्तराखंड का एक गांव है। इस पर चलते हुए आप सुंदर देवरियाताल झील और चंद्रशिला शिखर का नजारा देख सकेंगे। इस ट्रेक के दौरान आपको दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। यह मार्ग चीड़, मेपल और ओक के घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां आप कई वन्यजीवों को देखने के अवसर भी पा सकते हैं।

#4 चादर ट्रेक अगर आप कई बार ट्रेकिंग कर चुके हैं और कोई कठिन ट्रेक चुनना चाहते हैं तो चादर ट्रेक सही रहेगा। इसका यह नाम सर्दियों में जांस्कर नदी पर जमने वाली बर्फ की पतली परत से प्रेरित हो कर रखा गया है। इस मार्ग पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और इसकी ऊंचाई 11,123 फीट तक होती है। यह मार्ग लगभग 75 किलोमीटर लंबा होता है, जिसका ट्रेक 9 दिनों तक चलता है।