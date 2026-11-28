दिसंबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय जगहें, आज ही बनाएं यात्रा की योजना
क्या है खबर?
दिसंबर का महीना सर्दियों का होता है और इस समय कई अंतरराष्ट्रीय जगहों पर बर्फबारी होती है, जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इसके अलावा, दिसंबर में क्रिसमस और नए साल का जश्न भी मनाया जाता है, जिससे ये जगहें और भी खास बन जाती हैं। अगर आप इस महीने में किसी अंतरराष्ट्रीय जगह की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो इन 5 जगहों का चयन कर सकते हैं।
#1
बर्लिन
बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है और यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहां हर साल दिसंबर में 'बर्लिन क्रिसमस बाजार' का आयोजन होता है।
इस बाजार में आपको तरह-तरह के हस्तनिर्मित सामान के साथ-साथ स्वादिष्ट खाना और क्रिसमस के उपहार भी मिलते हैं। इसके अलावा यहां आप बर्लिन की दीवार, ब्रांडेनबर्ग गेट, रीचस्टाग भवन और संग्रहालय द्वीप जैसी कई पुरानी जगहों की सैर भी कर सकते हैं।
#2
न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जो अपने भव्य क्रिसमस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने विशाल गगनचुंबी इमारतों, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क और स्वतंत्रता की प्रतिमा (स्टेचू ऑफ लिबर्टी) के लिए भी जाना जाता है।
यहां आप ब्रॉडवे शो, मैनहट्टन की सैर, आधुनिक कला संग्रहालय, वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, द हाई लाइन और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जैसी चीजों का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां जाना किसी सपने से कम नहीं लगता।
#3
लापलमा
लापलमा, स्पेन के कैनरी द्वीप का एक हिस्सा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां दिसंबर में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया जाता है, जो इसे और भी खास बना देता है।
इसके अलावा इस जगह को 'दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान' भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसमान में तारे देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है।
यहां का नजारा आपकी आखों में बस जाएगा।
#4
रियो डी जनेरियो
रियो डी जनेरियो, ब्राजील का एक प्रमुख शहर है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, सांबा नृत्य और उत्सवों के लिए जाना जाता है। इस शहर में दिसंबर में कार्निवल मनाया जाता है, जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है।
इसके अलावा यहां आप कोपाकबाना, इपानेमा, पाओ डी आसुकार, क्राइस्ट द रिडीमर, टिजुका नेशनल पार्क जैसी जगहों का भी आनंद ले सकते हैं।
यहां की संस्कृति भी आपको जरूर आकर्षित करेगी।
#5
क्राको
क्राको, पोलैंड का एक प्रमुख शहर है, जो अपने खूबसूरत चर्च, महल और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। यहां दिसंबर में क्रिसमस का जश्न मनाया जाता है, जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है।
इसके अलावा यहां आप वावेल महल, रायल रोड, ओस्कार शिंडलर्स फैक्ट्री, क्राको गुफाएं, तावर्नेक हिल और माउंट वावेल जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
इन जगहों पर जा कर आप सर्दी का आनंद ले पाएंगे और सुहानी यादें बना पाएंगे।