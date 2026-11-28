न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जो अपने भव्य क्रिसमस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने विशाल गगनचुंबी इमारतों, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क और स्वतंत्रता की प्रतिमा (स्टेचू ऑफ लिबर्टी) के लिए भी जाना जाता है।

यहां आप ब्रॉडवे शो, मैनहट्टन की सैर, आधुनिक कला संग्रहालय, वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, द हाई लाइन और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जैसी चीजों का भी आनंद ले सकते हैं।

यहां जाना किसी सपने से कम नहीं लगता।