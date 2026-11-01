नवंबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का उठाएं आनंद

हिमाचल प्रदेश नवंबर में ठंडा और सुखद मौसम प्रदान करता है, जो पहाड़ों की यात्रा करने वालों के लिए आदर्श है। मनाली, धर्मशाला और शिमला आदि स्थानों पर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा यहां के धार्मिक स्थलों, जैसे कि ज्वालाजी मंदिर भी देख सकते हैं। यहां की स्थानीय संस्कृति और त्योहार भी आपका मन मोह लेंगे।

यहां की शांत वादियां और ताजगी भरी हवा आपके सफर को और भी खास बना देंगी।