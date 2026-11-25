दिसंबर की ठंडी शामों का मजा दोगुना कर देंगी ये 5 हॉट चॉकलेट की रेसिपी
क्या है खबर?
हॉट चॉकलेट एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि ठंड से भी बचाता है। खासकर दिसंबर की ठंडी शामों में इसका आनंद लेना एक अलग ही मजा देता है। इस लेख में हम आपको 5 अलग-अलग तरह की हॉट चॉकलेट बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इन रेसिपी को अपनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस स्वादिष्ट पेय का मजा ले सकते हैं।
#1
क्लासिक हॉट चॉकलेट
क्लासिक हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें कोको पाउडर और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
इसके बाद इसमें थोड़ा-सा वेनिला एसेंस मिलाएं और गैस बंद कर दें। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से क्रीम या मार्शमैलो डालकर गर्मा-गर्म परोसें और आनंद लें।
#2
मसालेदार हॉट चॉकलेट
अगर आपको मसालेदार स्वाद पसंद है तो यह रेसिपी आपके लिए ही है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें कोको पाउडर, चीनी, दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर और थोड़ी-सी मात्रा में अदरक का रस मिलाएं।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से दालचीनी पाउडर छिड़ककर गर्मा-गर्म परोसें।
#3
नारियल की हॉट चॉकलेट
नारियल का स्वाद पसंद करने वालों के लिए यह रेसिपी बेहतरीन है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल का दूध गर्म करें, फिर उसमें कोको पाउडर, चीनी और वेनिला एसेंस मिलाएं।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से क्रीम या कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
आप इसे नारियल के एसेंस के जरिए भी बना सकते हैं।
#4
पीनट बटर वाली हॉट चॉकलेट
पीनट बटर के शौकीन लोग इस स्वाद का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें कोको पाउडर, चीनी और पीनट बटर मिलाएं।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से पीनट बटर क्रीम या मीसी हुई मूंगफली डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
इसके जरिए आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा।
#5
बादाम के अर्क वाली हॉट चॉकलेट
बादाम का अर्क सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके स्वाद वाली हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर उसमें कोको पाउडर, चीनी, बादाम का अर्क और थोड़ा-सा केसर मिलाएं।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से क्रीम या बादाम के टुकड़े डालकर गर्मा-गर्म परोसें।