गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 हिल स्टेशन, यात्रा की बनाएं योजना

गर्मियों में पहाड़ी जगहों पर घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है। पहाड़ी जगहें न केवल खूबसूरत होती हैं, बल्कि यहां का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। यहां की हरियाली, ठंडी हवा और शांत माहौल मन को सुकून देता है। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहाड़ी जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। आइए आज हम आपको हिल स्टेशन बताते हैं, जहां गर्मियों में जाना अच्छा है।

#1 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ मनाली को एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। मनाली में सोलंग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर, रोहतांग दर्रा जैसे कई आकर्षक स्थान हैं। यहां आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करना भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

#2 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का दृश्य बेहद खूबसूरत होता है। इसके अलावा यहां की खिलौना ट्रेन भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दार्जिलिंग में बतासिया लूप, टाइगर हिल, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जैसी कई जगहें हैं, जो पर्यटकों को बेहद पसंद आती हैं। यहां की चाय विश्वभर में मशहूर है और इसकी खुशबू मन को सुकून देती है।

#3 गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में स्थित गुलमर्ग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपनी हरी-भरी वादियों और बर्फ पर स्कीइंग के लिए मशहूर है। गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स माना जाता है। इसके अलावा यहां की केबल कार सफेद पहाड़ों के शानदार दृश्यों को देखने का मौका देती है। गुलमर्ग में आप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, खीलनमर्ग घाटी, अलपथर झील जैसी कई जगहें देख सकते हैं।

#4 माउंट आबू राजस्थान में स्थित माउंट आबू राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह जगह अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां नक्की झील, गुरु शिखर, दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसी कई देखने लायक जगहें हैं। माउंट आबू में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और सूर्यास्त देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने लायक है। माउंट आबू एक आदर्श पर्यटन स्थल है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है।