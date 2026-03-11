गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें
गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ घूमने के लिए ऐसी जगहें चुनें, जो न केवल आरामदायक हों बल्कि वहां के प्राकृतिक नजारें भी बहुत सुंदर हों। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और उन्हें नई-नई चीजें दिखा सकते हैं। यहां हम आपको ऐसी ही पांच जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी।
#1
कश्मीर
कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' भी कहा जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और साफ-सुथरी झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। गर्मियों में यहां का मौसम बहुत सुहावना होता है। आप शिकारा में बैठकर डल झील की सैर कर सकते हैं या गुलमर्ग की पहाड़ियों पर पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहां की स्थानीय बाजारों में आप कश्मीरी शॉल और अन्य हस्तशिल्प खरीद सकते हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे।
#2
ऊटी
तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है। यहां आप नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित झीलों का आनंद ले सकते हैं या छोटी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, जो बहुत ही रोमांचक है। इसके अलावा ऊटी में कई बगीचे भी हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के पौधे देख सकते हैं। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श हैं।
#3
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग भी एक मशहूर हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों और सूर्योदय के नजारे के लिए जाना जाता है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की छोटी ट्रेन की सवारी भी बहुत ही रोमांचक है। दार्जिलिंग में कई मंदिर भी हैं, जहां आप शांति पा सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांतिपूर्ण वातावरण परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श हैं।
#4
ऋषिकेश
उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश योग और ध्यान के लिए मशहूर स्थानों में से एक है। गंगा नदी किनारे बसा यह शहर रोमांचक गतिविधियों जैसे पानी में नाव चलाना और ऊंचाई से कूदने आदि के लिए भी जाना जाता है। ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। इसके अलावा यहां कई आश्रम और मंदिर भी हैं, जहां आप शांति पा सकते हैं।
#5
कन्याकुमारी
तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी सिरे पर स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी समुद्री यात्रा और सूर्यास्त के लिए मशहूर है। यहां आने वाले पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। इसके अलावा यहां कई मंदिर भी हैं, जहां आप शांति पा सकते हैं। कन्याकुमारी आने वाले पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। यहां की ताजगी भरी हवा और शांतिपूर्ण वातावरण परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श हैं।