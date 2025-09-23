कानपुर जाने की योजना बना रहे हैं? खाना न भूलें वहां के ये पारंपरिक व्यंजन 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर स्थित कानपुर एक औद्योगिक शहर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और एक स्टार्टअप हब की तरह उभर रहा है। कानपूर की यात्रा करना एक अच्छा अनुभव हो सकता है, क्यूंकि यहां कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। हालांकि, अगर आप कानपूर जा रहे हैं तो यहां के पारंपरिक व्यंजन चखे बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती।

#1 मट्ठा और बन मक्खन कानपुर का नाम सुनते ही मन में बन मक्खन का ख्याल आता है। यह इस शहर का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है, जो लजीज होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। यहां के लोग चाय के बजाय मट्ठे के साथ बन मक्खन का आनंद लेते हैं। ताजे बन पर घर का बना सफेद मक्खन लगाया जाता है, जो प्रोटीन समेत कई पोषक तत्व प्रदान करता है। कानपुर में 'पहलवान जी' का बन मक्खन मशहूर है, जिसे खा कर आप तृप्त महसूस करेंगे।

#2 दही जलेबी भारत के कई अन्य शहरों की तरह कानपुर में भी लोग दही जलेबी बड़े ही चाव से खाते हैं। यह एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जो मीठे के शौकीन लोगों को पसंद आएगा। कुरकुरी और चाशनी में डूबी हुई जलेबी को सादे दही में डुबोकर खाना दिल खुश कर देता है। यह पकवान आपको कानपुर की गलियों में आराम से मिल जाएगा। हालांकि, यहां की 'गुप्ता जलेबी भंडार' और 'बाबा जलेबी' 2 सबसे लोकप्रिय दुकाने हैं।

#3 नवरंग चाट कानपुर निवासी चाट खाने के शौकीन होते हैं और उनकी सबसे पसंदीदा दुकान है 'नवरंग चाट'। यह लगभग 70 साल पुरानी दुकान है, जहां कुरकुरी और लजीज चाट परोसी जाती है। यहां पर आपको आलू टिक्की, मटर, धनिया आलू, पापड़ी और पालक चाट खाने को मिल जाएगी। इन्हें मसालों, तीखी हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है। यह चाट आपके मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देगी।

#4 खुरचन कानपुर में दूध से बनने वाली मिठाइयों को भी खूब पसंद किया जाता है। यहां के लोग मलाई से बनने वाली मिठाइयों को खुरचन कहकर पुकारते हैं। इनमें मलाई गिलौरी, लाल बर्फी, दूध की बर्फी और खुरचन रोल शामिल हैं। इस शहर में सबसे अच्छी खुरचन 'बब्बू खुरचन भंडार' में मिलती हैं। यहां दूर-दूर से लोग दूध वाली मिठाइयां खाने आते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाती हैं।