शिवरात्रि पर जा रहे हैं वाराणसी? यहां के ये प्रमुख पर्यटन स्थल यात्रा को बनाएंगे यादगार

उत्तर प्रदेश का वाराणसी भगवान शिव की नगरी कहलाता है, जो रोशनी का शहर भी है। यह शहर गंगा किनारे बसा है और यहां की गलियां, घाट और मंदिर मन को सुकून का अनुभव करवाते हैं। शिवरात्रि के पावन त्योहार पर श्रद्धालु वाराणसी की यात्रा करना पसंद करते हैं। यहां कई पुराने मंदिर हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। शिवरात्रि के मौके पर अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो यहां के ये प्रमुख पर्यटन स्थल जरूर देखें।

#1 काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की खासियत इसकी सुनहरी छत और पुरानी मूर्तियां हैं। शिवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा होती है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। यहां आकर आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आप भगवान शिव के दर्शन करके सुख महसूस कर सकते हैं।

#2 दशाश्वमेध घाट दशाश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख घाट है, जहां हर शाम गंगा आरती होती है। इस आरती को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और इसमें शामिल हो कर मन प्रसन्न हो जाता है। शिवरात्रि के मौके पर यहां खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शामिल हो कर आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। इस आरती में शामिल होकर आप न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करेंगे, बल्कि गंगा किनारे बैठकर एक अनोखा दृश्य भी देख सकेंगे।

#3 संकटमोचन मंदिर संकटमोचन मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिन्हें संकटों का नाशक माना जाता है। इस मंदिर में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। यहां हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा आयोजित होती है। शिवरात्रि के दौरान भी यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहां का माहौल बेहद पवित्र और आध्यात्मिक है, जो आपको शांति का अनुभव कराएगा।

#4 तुलसी मानस मंदिर तुलसी मानस मंदिर तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की कहानियों पर आधारित एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां हर दिन रामायण पाठ किया जाता है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। शिवरात्रि के दौरान भी यहां विशेष पूजा होती है। इस मंदिर में आकर आपको न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त होगा, बल्कि आप जीवन भर याद रहने वाले पल बिता पाएंगे।