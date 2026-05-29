गर्मियों के दौरान त्वचा के लिए लाभदायक हैं ये 5 देसी सामग्रियां, आइस क्यूब थेरेपी के लिए करें इस्तेमाल

गर्मियों के दौरान पसीना और नमी के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट और चकत्ते हो सकते हैं। हालांकि, आइस क्यूब थेरेपी इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। यह त्वचा को तरोताजा रखने के साथ कई तरह के त्वचा संबंधी लाभ भी प्रदान कर सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी देसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आइस क्यूब बनाकर चेहरे की दैनिक देखभाल की जा सकती है।

#1 एलोवेरा एलोवेरा में सूजन को कम करने वाले और रोगाणु नाशक गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी देने और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एलोवेरा जेल को आइस ट्रे में भरें और इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब आपको लगे कि आपकी त्वचा में जलन हो रही है तो एलोवेरा आइस क्यूब को अपने चेहरे पर रगड़े।

#2 खीरा खीरा अपने अधिक पानी की मात्रा और ठंडक देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इसे आइस क्यूब बनाने के लिए खीरे को पतले टुकड़ों में काटकर पानी में डालें और फिर इसे फ्रीजर में जमाएं। रोजाना सुबह या शाम इस बर्फ के टुकड़ों को चेहरे पर रगड़ें। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और आंखों की सूजन भी कम होगी। इसके अलावा यह गर्मियों के दौरान ठंडक और आराम भी प्रदान करेगा।

Advertisement

#3 पुदीना पुदीने में पाचन तंत्र को शांत करने और त्वचा को ठंडक देने वाले गुण होते हैं। यह त्वचा से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए पुदीने की कुछ पत्तियों को पानी में उबालें और ठंडा होने दें, फिर इसे आइस क्यूब ट्रे में भरकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। इसके बाद इसका इस्तेमाल चेहरे पर करें।

Advertisement

#4 नारियल पानी नारियल पानी प्राकृतिक रूप से नमी देने वाला होता है, जिसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे आइस क्यूब बनाने के लिए ताजा नारियल पानी निकालकर उसे फ्रीजर में जमाएं। रोजाना रात को सोने से पहले या सुबह उठने पर इस बर्फ के टुकड़ों को चेहरे पर रगड़ें। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी और गर्मियों की समस्याओं से राहत मिलेगी। इन सभी देसी सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप आसानी से आइस क्यूब थेरेपी कर सकते हैं।