गर्मियों में खाएं ये बेरीज

आम और तरबूज के अलावा गर्मियों में इन 5 बेरीज को जरूर आजमाएं

लेखन अंजली 05:28 pm Jun 10, 202605:28 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में आम और तरबूज के अलावा कई ऐसी बेरीज भी आती हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन-C, पोटेशियम, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इनसे स्वादिष्ट जूस, स्मूदी और शेक बनाकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बेरीज के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान बाजार में उपलब्ध होते हैं।