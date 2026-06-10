आम और तरबूज के अलावा गर्मियों में इन 5 बेरीज को जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
गर्मियों में आम और तरबूज के अलावा कई ऐसी बेरीज भी आती हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन-C, पोटेशियम, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इनसे स्वादिष्ट जूस, स्मूदी और शेक बनाकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बेरीज के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान बाजार में उपलब्ध होते हैं।
#1
जामुन
जामुन गर्मियों में आने वाला एक लोकप्रिय फल है। यह काला और खट्टा-मीठा होता है, जिसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को हटाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह विटामिन-C का एक बड़ा स्रोत है, जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जामुन में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं।
#2
करौंदा
करौंदा गर्मियों में मिलने वाला एक और स्वादिष्ट फल है, जो विटामिन-C, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह पाचन को सुधारने, शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों को बेअसर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा करौंदा मधुमेह के जोखिमों को कम करने, हृदय को स्वस्थ रखने और वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है।
#3
बेर
बेर एक छोटा और स्वादिष्ट फल है, जो गर्मियों के दौरान बाजार में उपलब्ध होता है। यह विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर का अच्छा स्रोत है। बेर का सेवन पाचन को बेहतर बनाने, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह फल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और वजन को सही रखने में भी सहायक है। इस वजह से इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद है।
#4
रसभरी
रसभरी गर्मियों के दौरान बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला एक बेहतरीन फल है। यह विटामिन-C, फाइबर, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होता है। इसके अलावा रसभरी में एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही यह फल पाचन को सुधारने, हृदय को स्वस्थ रखने और त्वचा को निखारने में भी मदद कर सकता है।
#5
ब्लूबेरी
ब्लूबेरी एक ऐसी बेरी है, जो विटामिन-C, विटामिन-K, फाइबर, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसका मतलब है कि ब्लूबेरी का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है। इसके अलावा यह दिल को स्वस्थ रखने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार करने, हड्डियों को मजबूत करने, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने और त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकती है।