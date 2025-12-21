सुपरफूड 'मोरिंगा' को करें अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल, मिलेंगे निखार समेत ये फायदे
मोरिंगा को लोग सुपरफूड की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यह कई पोषक तत्वों से लैस होता है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। आम तौर पर लोग इसके फायदे पाने के लिए इसे खान-पान का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि, आप इस पौधे को त्वचा की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं यह पौधा त्वचा को क्या-क्या लाभ पहुंचा सकता है।
#1
मुंहासों का होता है सफाया
अतिरिक्त तेल मृत त्वचा कोशिकाओं के साथ मिलकर रोमछिद्रों को बंद कर देता है, जिससे मुंहासे होने लगते हैं। इस तैलीयपन को कम करने के लिए मोरिंगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। ये न केवल मुंहासों को ठीक करते हैं, बल्कि उन्हें पैदा करने वाले बैक्टीरिया का भी सफाया करते हैं। इसे लगाने से दाग-धब्बे हल्के हो जाते हैं और ब्लैकहेड्स भी नहीं होते।
#2
कम होते हैं बढ़ती उम्र के लक्षण
जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा झलकने लगा है, उन्हें मोरिंगा लगाने से बहुत फायदा हो सकता है। यह त्वचा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों का सफाया करने का काम करता है। इसके परिणामस्वरूप झाइयां, झुर्रियां और महीन रेखाएं कम होने लगती हैं। इसमें मौजूद विटामिन-C, A और B3 त्वचा कोशिकाओं की प्राकृतिक मरम्मत में भूमिका निभाते हैं और उसे जवान बनाए रखते हैं। इसकी मदद से त्वचा ज्यादा शुष्क भी नहीं रहती है।
#3
त्वचा में आता है निखार
मोरिंगा के तेल को मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करना एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। इसकी मदद से आपकी त्वचा संबंधी समस्याओं का तो हल होगा ही, साथ ही उसमें निखार भी आ जाएगा। यह इसमें मौजूद विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा के लिए अन्य फायदेमंद पोषक तत्वों के कारण संभव हो पाता है। इसमें ओलिक एसिड और जरूरी फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं और एक प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं।
#4
बढ़ता है कोलेजन का उत्पादन
कोलेजन एमिनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मोरिंगा से त्वचा की देखभाल करने से इस प्रोटीन का उत्पादन बढ़ जाता है। शरीर को कोलेजन बनाने के लिए विटामिन-C की जरूरत पड़ती है, जो मोरिंगा से मिल सकता है। इससे नई त्वचा कोशिकाओं का निर्माण भी हो जाता है और त्वचा की खुद को स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता भी बढ़ती है।
#5
होंठ हो जाते हैं मुलायम
मोरिंगा केवल त्वचा की ही नहीं, बल्कि होंठों की देखभाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें होंठों को नमी प्रदान करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जिसके चलते यह कई लिप बाम और लिप ऑयल में शामिल होता है। यह होंठों को नमी देकर उसे बनाए रखता है, जिससे उनका फटना कम हो जाता है। साथ ही इसकी मदद से होंठ मुलायम हो जाते हैं और गुलाबी नजर आने लगते हैं।