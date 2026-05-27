कई अनाजों से बना होता है मल्टीग्रेन आटा, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

मल्टीग्रेन आटा कई अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है। इस आटे में गेंहू के साथ-साथ बाजरा, जौ, सोयाबीन, मक्का, चना, दलिया और मटर आदि जैसे अनाज मिलाए जाते हैं। इस आटे में मौजूद पोषक तत्व शारीरिक और मानसिक सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको मल्टीग्रेन आटे के सेवन से मिलने वाले फायदे के बारे में बताते हैं, जो आपको अपनी डाइट में इसे शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

#1 पाचन क्रिया को बेहतर रखने में है सहायक मल्टीग्रेन आटे का सेवन पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि यह फाइबर का अच्छा स्त्रोत है। फाइबर कब्ज की समस्या से राहत दिलाने के साथ पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। इसके सेवन से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। लाभ के लिए मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी खाएं।

#2 वजन प्रबंधन में है मददगार मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी का सेवन वजन प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि यह रोटी फाइबर से भरपूर होती है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है, जिस वजह से आपको बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम हो जाती है। इस तरह से फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन वजन प्रबंधन में मददगार होता है।

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#3 दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर मल्टीग्रेन आटे की रोटी का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिस वजह से दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें पोटैशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। इससे दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।

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#4 मधुमेह के जोखिम कम करने में है प्रभावी मल्टीग्रेन आटे की रोटी का सेवन मधुमेह के जोखिम कम करने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है। इस तरह से यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स मधुमेह के कारण होने वाली जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।