रोजाना कुछ मिनट प्राणायाम करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

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रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है प्रभावी

प्राणायाम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। नियमित प्राणायाम से आपका शरीर अधिक मजबूत होता है और आप बीमारियों से जल्दी उबर सकते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया शरीर को ताजगी देती है और आपको बेहतर महसूस कराती है।