रोजाना एड़ियों को घुमाने से मिल सकते हैं कई फायदे, बनाएं इसे फिटनेस दिनचर्या का हिस्सा
क्या है खबर?
एड़ियों को घुमाना एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे रोजाना करने से न केवल पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि पूरे शरीर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। खासकर उन लोगों के लिए, जो लंबे समय तक बैठकर या खड़े होकर काम करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि एड़ियों को घुमाने के कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्यों शामिल करना चाहिए।
#1
खून का बहाव होता है बेहतर
एड़ियों को घुमाने से पैरों में खून का बहाव बेहतर होता है। जब आप अपनी एड़ियों को घुमाते हैं तो इससे खून का प्रवाह बढ़ता है।
इससे शरीर के निचले हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। यह खासकर उनके लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं।
रोजाना यह करने से पैरों में खून का थक्का बनने का खतरा कम होता है।
#2
मांसपेशियों को ताकत देने में मददगार
एड़ियों को घुमाने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह एक्सरसाइज पिंडलियों, घुटनों और कमर की मांसपेशियों को ताकतवर बनाती है।
इसे रोजाना करने से मांसपेशियों में लचीलापन आता है और वे सही आकार में रहती हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज शरीर के संतुलन को बेहतर बनाती है, जिससे आप अधिक फुर्तीले और सक्रिय महसूस करते हैं।
खासतौर पर यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनका दिनभर का कामकाज ज्यादा चलने-फिरने वाला नहीं होता।
#3
जोड़ों के दर्द में आराम
अगर आपको जोड़ों में दर्द या अकड़न की समस्या है तो एड़ियों को घुमाना एक अच्छा उपाय हो सकता है। यह एक्सरसाइज जोड़ों पर दबाव को कम करती है और उनकी गतिविधि को बेहतर बनाती है।
नियमित रूप से एड़ियों को घुमाने से घुटनों और कमर के दर्द में आराम मिलता है। यह आपके जोड़ों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप आसानी से चल-फिर सकते हैं और किसी भी तरह की जकड़न महसूस नहीं होती।
#4
मन को शांत करने में सहायक
एड़ियों को घुमाने से न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसे करने से आपका ध्यान केंद्रित होता है और मन शांत रहता है।
यह एक हल्का-फुल्का व्यायाम है, जो आपके दिमाग को तरोताजा करता है। इसे करने के बाद आप बेहतर महसूस करते हैं और दिनभर ऊर्जावान बने रहते हैं।
यह व्यस्त दिनचर्या के बीच मानसिक शांति पाने का एक आसान तरीका है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं।
#5
वजन को संतुलित रखने में मददगार
एड़ियों को घुमाना वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह एक्सरसाइज शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक होती है और पाचन को बेहतर बनाती है।
नियमित रूप से इसे करने से आप अपने वजन को संतुलित रख सकते हैं। साथ ही, यह आपके शरीर को हल्का और चुस्त बनाती है।
वजन कम करने के लिए यह एक आसान और प्रभावी उपाय है, जिसे आप बिना किसी विशेष साधन के कर सकते हैं।