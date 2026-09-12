एड़ियों को घुमाने के फायदे

रोजाना एड़ियों को घुमाने से मिल सकते हैं कई फायदे, बनाएं इसे फिटनेस दिनचर्या का हिस्सा

लेखन सयाली 12:53 pm Sep 12, 202612:53 pm

क्या है खबर?

एड़ियों को घुमाना एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे रोजाना करने से न केवल पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि पूरे शरीर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। खासकर उन लोगों के लिए, जो लंबे समय तक बैठकर या खड़े होकर काम करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि एड़ियों को घुमाने के कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्यों शामिल करना चाहिए।