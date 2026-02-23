पुर्तगाल के ये 5 खूबसूरत गांव हैं घूमने के लिए बेहतरीन, एक बार जरूर करें रुख

पुर्तगाल का क्षेत्रफल भले ही कम है, लेकिन यहां पर घूमने के लिए कई खूबसूरत और अनदेखी जगहें हैं। यहां के गांवों की बात करें तो वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो पुर्तगाल के इन 5 गांवों की यात्रा कर सकते हैं। यहां के गांवों में आपको पारंपरिक पुर्तगाली संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव मिलेगा।

#1 अल्कोबासा अल्कोबासा एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां स्थित अल्कोबासा मठ विश्व धरोहर स्थल है और यह 12वीं सदी में बना था। इस मठ की इमारत बहुत सुंदर है और इसमें कई पुराने चित्र और मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यहां का माहौल बहुत शांत है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा। अगर आप इतिहास पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श है।

#2 ओबिदोस ओबिदोस एक खूबसूरत पहाड़ी पर बसा हुआ गांव है, जिसे 'पुर्तगाल की शाही शादी की राजधानी' भी कहा जाता है। यह गांव अपनी संकरी गलियों, रंग-बिरंगे घरों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है। यहां हर साल 'वाइन और कला' महोत्सव होता है, जिसमें कई तरह की वाइन और कला प्रदर्शनियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहां आ कर इस देश के स्थानीय खाने का स्वाद भी लिया जा सकता है।

#3 सैंटारेम सैंटारेम पुर्तगाल के बीच में स्थित एक पुराना नगर है, जो अपनी खास वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहां के सैंटारेम किले से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस नगर में कई पुराने चर्च, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुंदर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। आप यहां आ कर बेहद यादगार समय बिता सकते हैं।

#4 पोंटे डी लिमा पोंटे डी लिमा उत्तरी पुर्तगाल में स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो लिमा नदी पर स्थित पुल के कारण जाना जाता है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यहां कई प्रकार की बाहरी गतिविधियां जैसे ट्रेकिंग, साइक्लिंग और मछली पकड़ना की जा सकती हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय खाने का स्वाद भी लिया जा सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श है।