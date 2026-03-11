भारत के 5 खूबसूरत और कम चर्चित समुद्र तट, जो हैं सुकून पाने के लिए बेहतरीन

भारत में कई खूबसूरत समुद्र तट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादा मशहूर नहीं हैं। ये समुद्र तट आपको सुकून और शांति का अनुभव करवा सकते हैं। यहां की नीली लहरें, सफेद रेत और हरे-भरे पेड़ आपके मन को तरोताजा कर देंगे। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इन कम चर्चित समुद्री तटों का रुख करना एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। आइए भारत के 5 अनजाने समुद्र तटों के बारे में जानें।

#1 तिरुचेंदूर समुद्र तट (तमिलनाडु) तिरुचेंदूर समुद्र तट तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में स्थित एक शांत जगह है। यहां की सफेद रेत और नीली लहरें आपको एक अलग ही अनुभव दे सकती हैं। इस जगह पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा। आप यहां परिवार या दोस्तों संग आ कर घंटों शांति से बैठ सकते हैं और बहती लहरों की आवाज सुन सकते हैं।

#2 मनोरी समुद्र तट (महाराष्ट्र) मनोरी समुद्र तट मुंबई के पास स्थित एक छुपा हुआ खजाना है। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है, जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मन को शांति देते हैं। मनोरी समुद्र तट पर आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपको तरोताजा महसूस कराएगा।

Advertisement

#3 कुंडापुर समुद्र तट (कर्नाटक) कुंडापुर समुद्र तट कर्नाटक राज्य में स्थित एक अनजाना समुद्र तट है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां का नीला पानी और सफेद रेत पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुंडापुर समुद्र तट पर आप तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर सूरज की किरणों का आनंद ले सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो भीड़-भाड़ वाले समुद्र तट जाना पसंद नहीं करते हैं।

Advertisement

#4 पोरबंदर समुद्र तट (गुजरात) पोरबंदर समुद्र तट गुजरात राज्य में स्थित एक छुपा हुआ खजाना है, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए भी खास महत्व रखती है। यहां का नीला पानी और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करता है। पोरबंदर समुद्र तट पर आप तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर सूरज की किरणों का आनंद ले सकते हैं। यह समुद्र तट उन लोगों के लिए आदर्श है, जो शांति और सुकून की तलाश में हैं।