बाथरूम से जुड़ी इन आदतों को आज से ही छोड़ दें, स्वास्थ्य को करती हैं प्रभावित
क्या है खबर?
बाथरूम से जुड़ी गलत आदतें स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। कई लोग बाथरूम में कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होतीं। इन गलतियों को सुधारकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बाथरूम से जुड़ी आदतों के बारे में बताते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन्हें सुधारकर आप स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
नंगे पैर बाथरूम में चलना
बाथरूम में नंगे पैर चलना एक आम गलती है, जिसे हमें सुधारना चाहिए। बाथरूम गीला और फिसलन भरा होता है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
नंगे पैर चलने से पैरों में खुजली, जलन और संक्रमण हो सकता है। इसलिए, हमेशा बाथरूम में चप्पल पहनकर ही चलें।
इससे आपके पैर सुरक्षित रहेंगे और संक्रमण से बच सकेंगे। इसके अलावा चप्पल पहनने से फिसलन का खतरा भी कम हो जाता है।
#2
टूथब्रश को धोने के बाद निचोड़ना
बहुत से लोग टूथब्रश को धोने के बाद उसे निचोड़ देते हैं, ताकि पानी निकल जाए। हालांकि, ऐसा करने से टूथब्रश के बाल कमजोर हो जाते हैं और उनकी सफाई क्षमता कम होती जाती है।
हमेशा अपने टूथब्रश को हल्के हाथों से धोएं और उसे हवा में सुखाने दें। इससे आपके टूथब्रश की सफाई क्षमता बनी रहेगी और आपका मुंह भी स्वस्थ रहेगा।
इसके अलावा अपने टूथब्रश को नियमित अंतराल पर बदलते रहें।
#3
नहाने के बाद बालों को सुखाने के लिए तौलिया रगड़ना
नहाने के बाद बालों को तौलिये से रगड़ना एक गलत आदत है, जिससे बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने लगते हैं। हमेशा गीले बालों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं।
इसके अलावा बालों को हवा में सूखने दें या हेयर ड्रायर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गर्मी कम होनी चाहिए। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और टूटने की संभावना कम होगी।
इसके अलावा बालों को रोजाना न धोएं।
#4
बाथरूम की सफाई पर ध्यान न देना
बाथरूम की सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे बाथरूम से कीटाणु फैलने का खतरा रहता है, जो हमारी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं।
हफ्ते में कम से कम एक बार बाथरूम की अच्छी तरह से सफाई करें और सभी सतहों को कीटाणुनाशक से साफ करें। इसके अलावा टॉयलेट सीट, सिंक और फर्श को नियमित रूप से साफ रखें।
इससे आपका बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आप कीटाणुओं से सुरक्षित रहेंगे।
#5
बाथरूम के सामान को समय-समय पर न बदलना
बाथरूम के सामान, जैसे कि साबुन रखने की जगह और टूथब्रश रखने का डिब्बा आदि समय-समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें भी कीटाणु पनप सकते हैं।
पुराने सामान को फेंक दें और नए सामान खरीदें, ताकि आपकी सेहत पर कोई असर न पड़े। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।
इसलिए, आज ही इन आदतों को सुधारने का प्रयास करें और स्वस्थ रहें।