ये 5 प्राचीन भारतीय पेय स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक, जानें रेसिपी

भारतीय संस्कृति और परंपरा में कई ऐसे पेय शामिल हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इन पेय में प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज हम आपको 5 प्राचीन भारतीय पेय की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत या अंत ताजगी से कर सकते हैं।

#1 आम पन्ना: गर्मियों का ठंडा-ठंडा पेय आम पन्ना एक पारंपरिक पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है। यह पेय गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ ऊर्जा भी देता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकालें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, भुना जीरा, काला नमक और शक्कर मिलाएं। इस मिश्रण को पानी में घोलकर पिएं। यह पेय पेट की जलन को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

#2 लस्सी: दही से भरपूर पौष्टिक पेय लस्सी एक लोकप्रिय पेय है, जो दही से बनाया जाता है। यह पेय गर्मियों में बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और हाइड्रेटेड रखता है। इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें चीनी या नमक मिलाकर पिएं। आप इसमें सूखे मेवे, इलायची या केसर भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह पेय पेट की जलन को दूर करने में मदद कर सकता है।

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#3 तुलसी के बीज वाला जलजीरा: स्वास्थ्यवर्धक विकल्प तुलसी के बीज वाला जलजीरा एक नया और सेहतमंद पेय विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तुलसी के बीजों को पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर इन्हें ठंडे पानी में मिलाएं। इसमें नींबू का रस, नमक और भुना जीरा डालकर पिएं। यह पेय पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है और हाइड्रेटेड रखता है। इसे गर्मियों में जरूर आजमाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

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#4 गुड़ की चाय: प्राकृतिक मिठास से भरपूर गुड़ की चाय एक पारंपरिक पेय है, जो सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें गुड़ डालकर पिघलने दें। अब इसमें अदरक का रस और इलायची मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं। यह पेय शरीर को गर्माहट देता है और सर्दी-खांसी से राहत दिलाता है। इसके अलावा यह ऊर्जा भी प्रदान करता है।