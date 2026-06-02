घर के कई कामों को आसान बना सकता है नीलगिरी का तेल, जानिए इसके बेहतरीन उपयोग

नीलगिरी का तेल एक खास तेल है, जो नीलगिरी के पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि घर के कई कामों को भी आसान बना सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तेल का उपयोग करके आप अपने घर को साफ-सुथरा और ताजा रख सकते हैं, साथ ही इसकी खुशबू से माहौल भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 कीड़ों को दूर भगाने में है कारगर नीलगिरी के तेल की खुशबू कई कीड़ों को पसंद नहीं आती, जिससे यह एक अच्छा कीटनाशक बनता है। आप इसे पानी में मिलाकर अपने घर के कोनों में छिड़क सकते हैं या रुई के फाहों पर डालकर उन जगहों पर रख सकते हैं, जहां से कीड़े आते हैं। इससे आपके घर से कीड़े दूर रहेंगे और घर की हवा भी ताजगी से भरी रहेगी।

#2 हवा को ताजा बनाने के लिए करें इस्तेमाल नीलगिरी का तेल हवा को ताजा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में थोड़ा पानी और कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे घर में छिड़कें। इससे न केवल आपका घर महकेगा बल्कि यह हवा में ताजगी भी लाएगा। आप इसे फ्रिज, बाथरूम या किसी भी ऐसी जगह पर छिड़क सकते हैं, जहां से बदबू आती हो। यह बदबू को भी दूर भगाएगा।

Advertisement

#3 कपड़ों की बदबू दूर करने में है मददगार कपड़ों में से बदबू हटाने के लिए भी नीलगिरी का तेल बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आपके कपड़ों में से गीलेपन की बदबू आ रही हो तो धोने वाले पानी में कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की डाल दें। इससे कपड़े न केवल साफ होंगे बल्कि उनमें एक अच्छी खुशबू भी आएगी। इसके अलावा आप अपने गीले कपड़ों को सुखाते समय भी उन पर थोड़ी मात्रा में नीलगिरी का तेल लगा सकते हैं ताकि बदबू न आए।

Advertisement

#4 चोट और जलन को ठीक करने में है सहायक नीलगिरी के तेल में ऐसे गुण होते हैं, जो चोट और जलन को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके हाथ-पैर या किसी हिस्से पर चोट लग जाए तो तुरंत उस जगह पर थोड़ा नीलगिरी का तेल लगाएं। यह चोट को जल्दी ठीक करता है और संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा अगर त्वचा पर जलन हो रही हो तो भी नीलगिरी का तेल का उपयोग करें। यह जलन को कम करता है और आराम दिलाता है।