क्वॉका के बारे में जानिए ये 5 अहम बातें, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद प्यारा और अनोखा जीव पाया जाता है, जिसे क्वॉका कहा जाता है। यह जीव अपनी मुस्कुराती हुई मुस्कान के लिए जाना जाता है। क्वॉका आकार में छोटा और पौधों पर आधारित आहार पर निर्भर करता है। यह जीव अपने अनोखे व्यवहार और आकर्षक लुक के कारण पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आइए आज हम आपको इस जीव से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं।

#1 क्वॉका की मुस्कान का रहस्य क्वॉका की मुस्कान उसे सबसे ज्यादा मशहूर बनाती है। जब यह जीव कैमरे के सामने आता है तो वह अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान बनाए रखता है, जिससे उसे 'सबसे खुश जानवर' भी कहा जाता है। इसकी मुस्कान इतनी आकर्षक है कि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से फैल जाते हैं। इस अनोखी मुस्कान के कारण पर्यटक इसे देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं।

#2 आकार और वजन में छोटा होना क्वॉका आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनका औसत वजन लगभग 4 से 5 किलो होता है। यह आकार उन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने और पत्तियों का आनंद लेने में मदद करता है। इसके अलावा छोटे आकार के कारण वे अपने प्राकृतिक घर में छिपकर रह सकते हैं और शिकारियों से बच सकते हैं। इनका मोटा और मुलायम फर उन्हें ठंडे मौसम से बचाने में भी मदद करता है।

#3 सामाजिक व्यवहार क्वॉका बहुत मिलनसार जानवर होते हैं, जो झुंड बनाकर रहते हैं। ये अपने साथियों के साथ खेलते हैं और एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। जब भी कोई क्वॉका खतरे में होता है तो अन्य क्वॉका तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं। इसके अलावा ये अपने झुंड के साथियों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जिससे उनका सामाजिक बंधन मजबूत होता है। इस प्रकार क्वॉका का सामाजिक व्यवहार उन्हें एक अनोखा और प्यारा जीव बनाता है।

#4 रात में सक्रिय रहना क्वॉका एक रात्री जीव होते हैं, जो रात में सक्रिय रहते हैं और दिन में आराम करते हैं। रात के समय ये अपने खाने की तलाश करते हैं और पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां खाते हैं। इसके अलावा क्वॉका अपने साथी जानवरों के साथ खेलते हुए समय बिताते हैं। रात के समय ये अपने प्राकृतिक घर में घूमते रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक सक्रियता बनी रहती है। इस प्रकार क्वॉका का रात में सक्रिय रहना उन्हें खास बनाता है।