बहुत ही अनोखा बंदर है लायन-टेल्ड मकाक, जानिए उससे जुड़ी हैरान कर देने वाले तथ्य

लायन-टेल्ड मकाक एक अनोखा बंदर है। यह बंदर भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। इसका नाम 'लायन-टेल्ड मकाक' इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसकी पूंछ शेर की पूंछ जैसी दिखती है। इस बंदर की बनावट और आदतें इसे अन्य बंदरों से अलग बनाते हैं। आइए आज इस अनोखे बंदर से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्य जानते हैं।

#1 यह बंदर होता है काफी शर्मीला लायन-टेल्ड मकाक बहुत शर्मीला होता है। यह अपने समूह के साथ पेड़ों पर रहता है और अन्य जानवरों से दूर रहता है। जब भी कोई अन्य जानवर या इंसान इनकी ओर आता है तो ये तुरंत पेड़ पर चढ़ जाते हैं या कहीं छिप जाते हैं। यह बंदर रात में सक्रिय रहता है और दिन में सोता रहता है। इनकी यह आदत इन्हें अन्य जानवरों से बचने में मदद करती है।

#2 ये अनोखा बंदर है सामाजिक जानवर लायन-टेल्ड मकाक बहुत ही सामाजिक जानवर होता है। यह अपने समूह के साथ समय बिताना पसंद करता है और एक-दूसरे के साथ खेलता रहता है। इनके समूह में एक नेता होता है जो सभी को मार्गदर्शन करता है। जब भी कोई नया मका समूह में शामिल होता है तो उसे स्वागत किया जाता है और उसे अपनी जगह बनाने का मौका दिया जाता है। यह व्यवहार इनकी मेलजोल की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

#3 लायन-टेल्ड मकाक का आहार लायन-टेल्ड मकाक फल, पत्ते और कीड़े खाकर अपना भोजन करता है। यह बंदर ज्यादातर फलों पर निर्भर रहता है, लेकिन जब फल कम होते हैं तो यह पत्तियां और कीड़े भी खाता है। इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिससे ये किसी भी प्रकार का भोजन आसानी से पचा लेते हैं। इनकी यह आदत इन्हें विभिन्न प्रकार के खाने के स्रोतों से पोषण प्राप्त करने में मदद करती है।

#4 लायन-टेल्ड मकाक का जीवनकाल लायन-टेल्ड मकाक का जीवनकाल लगभग 20-25 वर्ष होता है। इनका जीवनकाल जंगल में रहने वाले सामान्य मकाक्स से कम होता है क्योंकि जंगल में इनके प्राकृतिक दुश्मन होते हैं जैसे तेंदुआ आदि। हालांकि, इनकी मेलजोल की प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है। इनका यह व्यवहार इन्हें अन्य जानवरों से बचाने में सहायक रहता है। इनकी चतुराई और मेलजोल की प्रवृत्ति इन्हें अपने समूह के साथ सुरक्षित रखने में मदद करती है।