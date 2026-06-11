मुलेठी की चाय के सेवन से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे बनाएं
क्या है खबर?
आयुर्वेद में मुलेठी को एक अहम औषधि माना गया है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब है। मुलेठी की चाय एक ऐसा पेय है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ कई बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। इस लेख में हम आपको मुलेठी की चाय बनाने के सरल तरीके और इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे।
रेसिपी
मुलेठी की चाय बनाने का तरीका
सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी मुलेठी की जड़ डालें और इसे 5-10 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे छानकर कप में डालें और स्वाद बढ़ाने के लिए शहद या नींबू का रस मिलाएं। आपकी मुलेठी की चाय तैयार है। इसे गर्मागर्म ही पिएं और इसका आनंद लें। इस चाय का सेवन दिन में दो बार किया जा सकता है ताकि इसके सभी स्वास्थ्य लाभ मिल सकें।
#1
पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
मुलेठी की चाय पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। यह चाय कब्ज, गैस, और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ती है और आंतों की सफाई होती है। इसके अलावा यह चाय खाने के बाद पाचन क्रिया को शांत भी करती है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है सहायक
मुलेठी की चाय शरीर की ताकत को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की सुरक्षा करने की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे आप बीमारियों से जल्दी बचाव कर सकते हैं। यह चाय शरीर को ताजगी देती है और थकान दूर करती है, जिससे आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है। इसके नियमित सेवन से आप स्वस्थ रहते हैं और अलग-अलग संक्रमणों से सुरक्षित रहते हैं। मुलेठी की चाय का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
#3
सांस संबंधी समस्याओं का करें उपचार
मुलेठी की चाय सांस संबंधी समस्याओं जैसे कि खांसी, जुकाम आदि में भी राहत प्रदान करती है। इसके गुण सांस नली की सूजन को कम करते हैं और श्वसन प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। इसके अलावा यह चाय गले की खराश और जलन को भी कम करती है, जिससे आपको आराम मिलता है। मुलेठी की चाय का सेवन आपकी सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।
#4
मानसिक स्वास्थ्य के लिए है लाभकारी
मुलेठी की चाय मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व मानसिक तनाव को कम करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। यह चाय मूड स्विंग्स को नियंत्रित करती है और आपको स्थिर मानसिक स्थिति में रखती है। इसके अलावा यह चाय नींद की गुणवत्ता को सुधारती है, जिससे आप ताजगी महसूस करते हैं। मुलेठी की चाय का सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
#5
त्वचा के लिए भी है फायदेमंद
मुलेठी की चाय त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देते हैं और चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा यह त्वचा की जलन और सूजन को कम करती है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। मुलेठी की चाय का नियमित सेवन आपकी त्वचा को निखारता है और उसे तरोताजा बनाए रखता है। इस प्रकार मुलेठी की चाय कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।