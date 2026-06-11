मुलेठी की चाय के सेवन से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे बनाएं

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रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है सहायक

मुलेठी की चाय शरीर की ताकत को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की सुरक्षा करने की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे आप बीमारियों से जल्दी बचाव कर सकते हैं। यह चाय शरीर को ताजगी देती है और थकान दूर करती है, जिससे आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है। इसके नियमित सेवन से आप स्वस्थ रहते हैं और अलग-अलग संक्रमणों से सुरक्षित रहते हैं। मुलेठी की चाय का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।