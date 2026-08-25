जूसर न होने पर इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल, आसानी से बन जाएगा जूस
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडा-ठंडा जूस पीने का अपना ही मजा है। हालांकि, अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो आप परेशान न हों, क्योंकि जूसर के बिना भी आप आसानी से जूस बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ आसान तरीके अपनाने की जरूरत है। आइए आज हम आपको जूसर के बिना जूस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में बताते हैं, जिससे आपके लिए यह काम और भी आसान हो जाएगा।
#1
चाकू का करें इस्तेमाल
अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो आप चाकू की मदद से भी जूस बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर इन टुकड़ों को एक बड़े गिलास या जग में डालकर चम्मच से अच्छी तरह दबाएं, ताकि उनका सारा रस निकल जाए। इसके बाद आप इस रस को छानकर पी सकते हैं।
यह तरीका थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद बेहतरीन होता है।
#2
मिक्सी आएगी काम
जूसर न होने पर आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लें।
इसके बाद मिश्रण को एक बड़े गिलास में डालकर छान लें, ताकि गुठलियां निकल जाएं। इस तरीके से आप आसानी से और जल्दी जूस बना सकते हैं।
मिक्सी से बना जूस भी बहुत स्वादिष्ट होता है।
#3
छलनी भी है मददगार
अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप छलनी की मदद से भी जूस निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर छलनी पर रख दें, फिर एक बड़े गिलास या जग पर उलटा रखकर चम्मच से दबाते हुए रस निकाल लें।
इस तरीके से रस निकालने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और यह तरीका भी काफी आसान है।
#4
कांटे या चम्मच भी कर सकते हैं मदद
अगर आपके पास जूसर नहीं है तो कांटे या चम्मच की मदद से भी आप आसानी से जूस निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर एक बड़े गिलास या जग में टुकड़ों को डालकर कांटे या चम्मच से अच्छी तरह दबाएं, ताकि उनका सारा रस निकल जाए। इस तरीके से आप बिना किसी परेशानी के आसानी से जूस निकाल सकते हैं और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है।
#5
पानी की बोतल भी आएगी काम
अगर आपके पास जूसर नहीं है तो पानी की बोतल की मदद से भी आप आसानी से जूस निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बोतल में डाल दें, फिर उसमें पानी भर दें और अच्छे से हिलाएं।
इसके बाद बोतल को ढक्कन लगाकर बंद कर दें और कुछ देर फ्रिज में रख दें, ताकि रस अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से आप बिना किसी परेशानी के आसानी से जूस निकाल सकते हैं।