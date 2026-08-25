जूसर न होने पर जूस बनाना

जूसर न होने पर इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल, आसानी से बन जाएगा जूस

लेखन सयाली 04:00 pm Aug 25, 202604:00 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में ठंडा-ठंडा जूस पीने का अपना ही मजा है। हालांकि, अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो आप परेशान न हों, क्योंकि जूसर के बिना भी आप आसानी से जूस बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ आसान तरीके अपनाने की जरूरत है। आइए आज हम आपको जूसर के बिना जूस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में बताते हैं, जिससे आपके लिए यह काम और भी आसान हो जाएगा।