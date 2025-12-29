नए साल पर रोमांच का मजा लेना चाहते हैं तो इन 5 जगहों पर जाएं

नए साल के आने में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए भारत में कई बेहतरीन जगहें हैं। यहां आप खूबसूरत नजारों के साथ रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के पांच ऐसे एडवेंचर स्पॉट्स के बारे में बताते हैं, जहां नए साल पर जाकर आपको काफी मजा आएगा।

#1 लोनावला महाराष्ट्र में स्थित लोनावला एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। यह जगह अपने हरे-भरे पेड़ों, पहाड़ियों और झरनों के लिए जानी जाती है। यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग, चट्टान पर चढ़ाई और जंगल सफारी जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आप भुशी झरना, कोरीगड किला, राजमाची किला और लोनावला झील जैसी जगहों की सैर भी कर सकते हैं।

#2 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग भी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो चाय के बागानों और हिमालय की चोटियों के लिए मशहूर है। यहां आप छोटी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, जो विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा आप यहां टाइगर हिल, बटाशिया लूप, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संग्रहालय, घुड़सवारी और पेड़ों के ऊपर चलने का अनुभव जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलेगा।

#3 कसोल हिमाचल प्रदेश में स्थित कसोल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जगह पैदल यात्रा, कैंपिंग और नदी में तैरने के लिए आदर्श है। यहां आकर आप पार्वती नदी के किनारे बैठकर शांति पा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पार्वती घाटी, मणिकरण साहिब, खीर गंगा और चेल्ला गांव जैसी जगहों की सैर भी कर सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलेगा।

#4 माउंट आबू राजस्थान में स्थित माउंट आबू राज्य का एकमात्र पहाड़ी स्थल है। यह जगह अपने खूबसूरत दृश्यों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां आकर आप नक्की झील, गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर और सूर्यास्त बिंदु जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां के हरे-भरे पेड़-पौधे और पहाड़ियां आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। इसके अलावा यहां के ठंडे मौसम में आपको सुकून का अहसास होगा।