इटली की यात्रा के दौरान इन 5 गतिविधियों को आजमाना न भूलें

इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक खूबसूरत देश है। यहां का पुराना इतिहास, शानदार इमारतें और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इटली का हर शहर अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। रोम से लेकर वेनिस तक, हर जगह घूमने के लिए कई जगहें हैं। यहां का खाना भी बहुत लजीज है, खासकर पिज्जा और पास्ता। आइए आज इटली में जाकर पांच ऐसी गतिविधियों के बारे में जानते, जो आपको जरूर आजमानी चाहिए।

#1 रोम में कोलोसियम का करें रुख रोम में स्थित कोलोसियम एक विशाल एंफीथिएटर है, जो पुराने रोमन साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े एंफीथिएटरों में से एक है और इसकी संरचना आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। यहां पुराने समय में योद्धाओं के मुकाबले होते थे। कोलोसियम को देखने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम को है जब भीड़ कम होती है। यहां आकर आप रोमन इतिहास की गहराईयों में खो जाएंगे।

#2 फ्लोरेंस में उफ्फीजी गैलरी देखें फ्लोरेंस में स्थित उफ्फीजी गैलरी कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यह गैलरी इटली की सबसे बड़ी कला संग्रहालयों में से एक है, जिसमें माइकलएंजेलो, राफेल और लियोनार्डो द विंची जैसे महान कलाकारों की कलाकृतियां शामिल हैं। यहां आकर आप पुनर्जागरण काल की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। उफ्फीजी गैलरी में घूमते हुए आपको इटली की समृद्ध कला धरोहर का अनुभव होगा, जो आपके दिलो-दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ देगी।

#3 वेनिस की नहरों में करें नाव की सवारी वेनिस अपनी नहरों और नावों के लिए मशहूर है। यहां की नाव की सवारी एक अनोखा अनुभव है, जो आपको शहर की सुंदरता को पानी से देखने का मौका देती है। इस सवारी के दौरान आप वेनिस के पुराने भवनों, पुलों और गलियों को पानी से देख सकते हैं। यह सफर बहुत ही रोमांचक और यादगार है, जो आपको वेनिस की अनोखी सुंदरता और संस्कृति से रूबरू कराता है।

#4 पोम्पेई के खंडहरों का करें रुख पोम्पेई के खंडहर पुराने रोमन शहर का हिस्सा थे, जो वेसुवियस ज्वालामुखी फटने से राख में दब गए थे। आज ये खंडहर इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां आकर आप उस समय की रोमन सभ्यता की झलक देख सकते हैं। पोम्पेई के खंडहरों की यात्रा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाती है, जहां आप पुराने रोमन जीवनशैली, इमारतों और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं।