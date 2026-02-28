शाम के समय कुछ नया खाना चाहते हैं? बनाकर देखें ये 4 तरह के पनीर स्टिक्स

शाम के नाश्ते में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की सोच रहे हैं? पनीर स्टिक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। पनीर स्टिक को आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी भी खास मौके पर बनाकर खा सकते हैं। इस लेख में हम आपको पनीर स्टिक की कुछ अनोखी रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 चिली सॉस के साथ पनीर स्टिक चिली सॉस के साथ पनीर स्टिक एक शानदार स्नैक है, जिसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको पनीर को लंबे और पतले टुकड़ों में काटना होगा और फिर उसे मसालों के मिश्रण में भिगोना होगा। मसालों में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, चिली सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल करें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को मैदा और ब्रेड के चूरे में लपेटकर उन्हें तेल में तल लें। इसे चिली सॉस के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 तंदूरी पनीर स्टिक अगर आपको तंदूरी स्वाद पसंद आता है तो यह रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके लिए सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटें। इसके बाद उन्हें दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तंदूरी सॉस और गरम मसाले के मिश्रण में भिगो लें। इसके बाद इन टुकड़ों को सीक में लगाकर ओवन या तंदूर में पकाएं, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी के साथ परोसें।

#3 मलाई टिक्का पनीर स्टिक मलाई टिक्का पनीर स्टिक एक मलाईदार और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसका स्वाद सभी को पसंद आएगा। इसके लिए आपको पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटना होगा और फिर उसे मलाई, दही, क्रीम, काजू के पेस्ट और मसालों के मिश्रण में भिगोना होगा। इसके बाद इन टुकड़ों को सीक में लगाकर ग्रिल करें या ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इसे हरी चटनी या टमाटर के सॉस के साथ परोसें।

