मेघालय के ये 4 पारंपरिक व्यंजन जरूर आएंगे पसंद, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद

'बादलों का घर' कहलाए जाने वाले मेघालय की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां का खान-पान अगर आपने एक बार चख लिया तो आप यहां बार-बार जाना चाहेंगे। यहां खासी, गारो और जयंतिया जनजाती का भोजन प्रचिलित है। इसमें हरी सब्जियां, चावल और बैंबू शूट जैसी सामग्रियां शामिल की जाती हैं। आपको मेघालय की यात्रा के दौरान ये 4 पारंपरिक स्ट्रीट फूड जरूर खाने चाहिए। ये मन को तृप्त कर देंगे और आपको जरूर पसंद आएंगे।

#1 तुंगताप तुंगताप एक तरह की पारंपरिक चटनी है, जो तीखी और मसालेदार होती है। यह खासी और जयंतिया जनजातियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसे शाकाहारी व्यंजनों के साथ परोसा जाता है, जो उनके स्वाद को बढ़ा देती है। पारंपरिक रूप से इसे मछली से बनाया जाता है, लेकिन इसका शाकाहारी संस्करण सोयाबीन से बनता है। इसका स्वाद खट्टा और तीखा होता है, जिसका असली मजा चावल के साथ आता है।

#2 जादोह शाकाहारी जादोह मेघालय का पारंपरिक चावल वाला व्यंजन है। इसमें मांस की जगह पर सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पनीर, टोफू और सोयाबीन समेत कई सब्जियां शामिल की जाती हैं, जो इसके स्वाद को बढ़ा देती हैं। इस व्यंजन में अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, हल्दी और काली मिर्च डाली जाती है। इन मसालों की वजह से ही इसका स्वाद और लाजवाब हो जाता है और बढ़िया खुशबु आती है।

Advertisement

#3 खार खार मेघालय का बेहद लोकप्रिय पकवान है, जिसका खट्टा स्वाद लोगों को पसंद आता है। यह मुख्य रूप से कच्चे पपीते, हरी पत्तेदार सब्जियों या दालों से बनता है। इसमें एल्कलाइन पानी और सोहियोंग नाम का फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट भी शामिल होता है। यह एक पैलेट क्लींजर का काम करता है और अपने हल्के तीखे और मिट्टी जैसे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें मूली के पाते जैसी हरी सब्जियां डालकर इसका पोषण बढ़ाया जाता है।

Advertisement