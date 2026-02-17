टोक्यो के 4 पारंपरिक व्यंजन, जो होते हैं लजीज और कम कैलोरी वाले

टोक्यो जापान की राजधानी है और यह अपने अनोखे खान-पान के लिए जाना जाता है। आम तौर पर लोग यहां मांसाहारी भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन यहां आपको कई शाकाहारी पकवान खाने को भी मिल जाएंगे। इन व्यंजनों में ताजगी और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या कम कैलोरी वाली डाइट अपना रहे हैं तो टोक्यो के ये 4 पारंपरिक व्यंजन आपके लिए बढ़िया रहेंगे।

#1 सुशी सुशी टोक्यो का सबसे प्रसिद्ध खाना है। यह चावल और ताजा सामग्रियों का मेल होता है, जिसका शाकाहारी संस्करण भी मशहूर है। सुशी बनाने के लिए चावल को सिरके, चीनी और नमक के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद उस पर ताजा कटी हुई सब्जियां और टोफू आदि के टुकड़े रखे जाते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन भी होते हैं। सुशी खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा।

#2 टेम्पुरा टेम्पुरा एक तरह का तला हुआ व्यंजन है, जिसमें सब्जियों और टोफू जैसी सामग्रियों को हल्के घोल में डुबोकर तला जाता है। इसे खाने से पहले गर्म तेल में तला जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। टेम्पुरा बनाने के लिए ताजगी का खास ध्यान रखा जाता है और इसे हल्का रखने के लिए कम तेल का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन कम करने वालों के लिए यह आदर्श है।

#3 रेमन रेमन एक प्रकार का नूडल सूप है, जिसमें ताजे नूडल्स, सब्जियां और मसाले डाले जाते हैं। इसे बनाने के लिए सोया सॉस, मिसो पेस्ट, अदरक और लहसुन आदि मसालों का उपयोग किया जाता है। रेमन का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं। आप इसे अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं और इसमें कोई भी सब्जी या सामग्री शामिल कर सकते हैं।

