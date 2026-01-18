भारत की इन 4 चीज के बारे में नहीं जानते होंगे आप, होती हैं बेहद स्वादिष्ट

चीज हर एक व्यंजन को स्वादिष्ट और मलाईदार बना देती है। आम तौर पर आपने मोजेरेला, परमजान, चेडर और फेटा जैसी चीज के बारे में सुना होगा। ज्यादातर व्यंजनों में यही शामिल की जाती हैं। हालांकि, हमारे देश में भी कई तरह की चीज बनती हैं, जो पारंपरिक खान-पान का स्वाद दोगुना कर देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही 4 चीज के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप अब तक नहीं जानते होंगे।

#1 कलारी चीज कलारी जम्मू-कश्मीर की पारंपरिक चीज है, जिसे आप देसी मोजेरेला कह सकते हैं। इसे ऊधमपुर जिले के डोगरा समुदाय ने इजाद किया था। इसे गाय या भैंस के दूध से बनाया जाता है और इसे तलने पर यह बाहर से कुरकुरी हो जाती है। इसका स्वाद नमकीन और मलाईदार होता है और इसके जरिए आपको शानदार चीज पुल मिल जाएगा। जम्मू में इस चीज से कलारी कुलचा बनाया जाता है, जो यहां का मशहूर स्ट्रीट फूड है।

#2 कलिम्पोंग चीज पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन कलिम्पोंग में एक खास चीज बनाई जाती है, जिसे कलिम्पोंग चीज नाम से जाना जाता है। इसे सिक्किम के एक पादरी ब्रदर अब्राहम ने बनाया था। यह नीदरलैंड की गौडा चीज से प्रेरित है और थोड़ी सख्त होती है। ताजा कलिम्पोंग चीज सफेद होती है, लेकिन पुरानी होते-होते इसका रंग पीला हो जाता है। इसका स्वाद मलाईदार, हल्का खट्टा और नमकीन होता है। आप इसे पिज्जा, पास्ता और सैंडविच में शामिल कर सकते हैं।

#3 छुरपी चीज भारत में एक ऐसी चीज बनती है, जो 20 सालों तक खाने लायक रहती है। हम बात कर रहे हैं छुरपी की, जो सिक्किम और दार्जिलिंग में खाई जाती है। इसे याक के दूध से तैयार किया जाता है और यह सख्त और मुलायम, 2 प्रकार में उपलब्ध रहती है। मुलायम छुरपी हल्की खट्टी और मलाईदार होती है। वहीं, सख्त छुरपी को लोग घंटों चबाते रह जाते हैं। यही कारण है कि इसे स्नैक के तौर पर खाया जाता है।

