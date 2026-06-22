हर किसी को पता होने चाहिए टोस्टर से जुड़े ये हैक्स, खान-पान को बनाएंगे आसान
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग टोस्टर का इस्तेमाल ब्रेड को सेंकने के लिए करते हैं। हालांकि, इससे कई अन्य काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। शायद आप इस बात से वाकिफ न हों, लेकिन टोस्टर की मदद से आप अलग-अलग खाने की चीजें भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको टोस्टर से जुड़े कुछ बेहतरीन हैक्स बताएंगे, जो आपके रोजमर्रा के खान-पान को और भी आसान बना सकते हैं।
#1
ब्रेड के टुकड़ों को दोबारा ताजा करें
अगर कभी आपके पास ब्रेड के टुकड़े लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो वे सूखे लगते हैं। ऐसे में आप उन टुकड़ों को टोस्टर में थोड़ी देर गर्म करके उन्हें दोबारा ताजा बना सकते हैं। इससे न केवल उनका स्वाद बढ़ जाएगा, बल्कि वे खाने में भी ज्यादा कुरकुरे और बहुत मजेदार लगेंगे। यह तरीका खासकर तब फायदेमंद हो सकता है, जब आपको ब्रेड से सैंडविच या टोस्ट बनाना हो।
#2
पेनकेक को आसानी से गर्म करें
अगर आपने पहले से ही कुछ पेनकेक बना रखे हैं और उन्हें गर्म करना चाहते हैं तो टोस्टर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बस पेनकेक को टोस्टर में डालें और उन्हें हल्का-सा गर्म होने तक सेंकें। इससे वे फिर से ताजे जैसे लगेंगे और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप अपने नाश्ते को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं।
#3
ब्रेड के चूरे बनाएं
ब्रेड के चूरे कई व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदना महंगा पड़ता है। आप पुराने ब्रेड के टुकड़ों को टोस्टर में हल्का-सा सेंककर आसानी से ब्रेड के चूरे बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड के टुकड़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें और फिर उन्हें टोस्टर में डालें। जब वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो उन्हें हाथों से मीसें और एक डिब्बे में रख लें। इससे आपके पास हमेशा ताजे ब्रेड के चूरे तैयार रहेंगे।
#4
पिज्जा का बेस सेंकें
अगर आपको पिज्जा पसंद है तो इसके बेस को तैयार करने के लिए भी टोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पिज्जा बेस को टोस्टर में डालें और हल्का सेंक लें, ताकि वह कुरकुरी हो जाए। इसके बाद आप अपने पसंदीदा टॉपिंग डालकर पिज्जा बना सकते हैं। इससे आपका पिज्जा और भी स्वादिष्ट बनेगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। यह तरीका आपके पिज्जा को बेहतरीन स्वाद देगा।