हर किसी को पता होने चाहिए टोस्टर से जुड़े ये हैक्स, खान-पान को बनाएंगे आसान

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ब्रेड के चूरे बनाएं

ब्रेड के चूरे कई व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदना महंगा पड़ता है। आप पुराने ब्रेड के टुकड़ों को टोस्टर में हल्का-सा सेंककर आसानी से ब्रेड के चूरे बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड के टुकड़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें और फिर उन्हें टोस्टर में डालें। जब वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो उन्हें हाथों से मीसें और एक डिब्बे में रख लें। इससे आपके पास हमेशा ताजे ब्रेड के चूरे तैयार रहेंगे।