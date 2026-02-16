जापान के ये शांत और पारंपरिक गांव हैं घूमने के लिए बेहतरीन, एक बार करें रुख

जापान अपनी आधुनिकता के साथ-साथ पारंपरिक गांवों के लिए भी जाना जाता है। ये गांव न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और जीवनशैली भी बहुत खास है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं तो जापान के ये पारंपरिक गांव आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकते हैं। आइए आज हम आपको जापान के 4 ऐसे गांवों के बारे में बताते हैं, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं।

#1 शिराकावा-गो शिराकावा-गो गिफू प्रांत में स्थित एक खूबसूरत गांव है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यहां के पारंपरिक मकान अपनी विशेष वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। ये मकान चाय की खेती करने वाले किसानों द्वारा बनाए गए थे और इनकी छतें घास से ढकी होती हैं। शिराकावा-गो में सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है, जिससे यह जगह और भी सुंदर लगती है। यहां आप पारंपरिक जापानी जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं।

#2 ओहिरामुरा ओहिरामुरा नागानो प्रांत में स्थित एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां के लोग अभी भी पारंपरिक जीवन जीते हैं और उनकी जीवनशैली बहुत सरल है। इस गांव में आप स्थानीय फसलों की खेती, हस्तशिल्प और पारंपरिक जापानी घरों को देख सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख पाते हैं। इससे उनकी यात्रा यादगार बन जाती है।

#3 त्सुमागो-आतो त्सुमागो-आतो नागानो प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो पुराने समय की झलक देता है। यह गांव अपनी पत्थर की सड़कों, लकड़ी के घरों और पारंपरिक दुकानों के लिए मशहूर है। यहां पर समय बिताकर पुरानी जापानी जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इस गांव में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप समय में पीछे लौट आए हों और जापान के ही निवासी हों। स्थानीय लोगों से बात करना भी खास अनुभव होगा।

