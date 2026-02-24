स्वस्थ वसा से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

वसा को अक्सर खाने का सबसे खराब हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए जरूरी होती है। कई लोग यह मानते हैं कि वसा खाने का मोटापा होता है, जबकि सच यह है कि सही प्रकार की वसा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इस लेख में हम खाने में मौजूद वसा से जुड़े कुछ सामान्य भ्रमों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि सही वसा का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।

#1 भ्रम-1: खाने में वसा नहीं होनी चाहिए कई लोग मानते हैं कि खाने में वसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है। सच यह है कि हमारे शरीर को सेहतमंद रखने के लिए वसा जरूरी होती है। ओमेगा-3 और ओमेगा-6 जैसी सही प्रकार की वसा हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ये वसा हमारे दिल को सेहतमंद रखती हैं और दिमागी कामकाज को बढ़ाती हैं। इसलिए, खाने में संतुलित मात्रा में वसा होना चाहिए, जो सेहतमंद प्रकार की हो।

#2 भ्रम-2: सभी प्रकार की वसा समान होती हैं बहुत से लोग यह मानते हैं कि सभी प्रकार की वसा एक जैसी होती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप मक्खन या घी खाते हैं तो वे भी उतने ही नुकसानदायक होती हैं, जितने कि बर्गर या फ्रेंच फ्राइज में मौजूद वसा। सच यह है कि बादाम, अखरोट और जैतून का तेल आदि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, जबकि प्रोसेस्ड फूड में मौजूद चर्बी नुकसान पहुंचा सकती हैं।

#3 भ्रम-3: वसा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है यह भी एक आम भ्रम है कि खाने में मौजूद वसा शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाती है। हालांकि, यह पूरी तरह सच नहीं है। हां, कुछ प्रकार की चर्बी, जैसे ट्रांस फैट हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि, संतृप्त और असंतृप्त वसा सामान्य रूप से हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं डालतीं। इसके अलावा फलों, सब्जियों और साबुत अनाज का सेवन भी जरूरी है, ताकि शरीर को पर्याप्त फाइबर मिले और दिल सेहतमंद रहे।

