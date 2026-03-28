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टीबी रोगियों के इलाज में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल
टीबी के इलाज में मददगार खाद्य पदार्थ

टीबी रोगियों के इलाज में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली
Mar 28, 2026
05:57 pm
क्या है खबर?

तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह बीमारी अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी के रोगियों के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। सही डाइट न केवल शरीर की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो टीबी रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं।

#1

दूध और दूध से बने उत्पाद

दूध और दूध से बने दही और पनीर जैसे उत्पाद प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। दूध में मौजूद विटामिन-D और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ फेफड़ों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा इन उत्पादों का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक है, जो टीबी रोगियों के लिए बहुत अहम है।

#2

हरी सब्जियां

पालक, मेथी और ब्रोकोली आदि जैसी हरी सब्जियां विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन से भरपूर होती हैं। ये शरीर की बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं और ताकत भी बढ़ाती हैं। इन सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक हैं, जिससे फेफड़ों की सेहत बेहतर होती है और टीबी के इलाज में मदद मिलती है।

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#3

फल

संतरा, सेब और केला आदि जैसे फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ शरीर की सुरक्षा क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और आंत के लिए भी फायदेमंद होता है। फल शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे फेफड़ों की सेहत बेहतर रहती है। रोजाना फल खाने से आपको टीबी के इलाज में सहायता मिल सकती है।

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#4

मेवे और बीज

बादाम, अखरोट और काजू आदि जैसे मेवे खास तत्वों से भरपूर होते हैं, जो टीबी के इलाज में मददगार साबित होते हैं। ये सूजन कम करने में मदद करते हैं। इनका सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। सूरजमुखी और कद्दू के बीज आदि जैसे बीज मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं। इनका सेवन तनाव को कम करने में भी मदद करता है। मेवे और बीजों का नियमित सेवन जरूर करें।

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