LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / सर्दियों में महिलाओं के लिए सफेद पैंट को स्टाइल करना होगा आसान, बस अपनाएं ये तरीके
सर्दियों में महिलाओं के लिए सफेद पैंट को स्टाइल करना होगा आसान, बस अपनाएं ये तरीके
सर्दियों में महिलाएं ऐसे स्टाइल करें सफेद पैंट

सर्दियों में महिलाओं के लिए सफेद पैंट को स्टाइल करना होगा आसान, बस अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली
Dec 10, 2025
06:27 pm
क्या है खबर?

सफेद पैंट हर महिला की अलमारी में होनी चाहिए, क्योंकि आरामदायक होती हैं और सदाबहार भी होती हैं। सर्दियों में सफेद पैंट को स्टाइल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि, हमारे बताए फैशन टिप्स की मदद से आपके लिए यह आसान हो जाएगा। आप सफेद पैंट को इन तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं और सबसे आकर्षक लुक पा सकती हैं। इन आउटफिट में सभी की नजरें आप पर ही होंगी।

#1

ऊनी स्वेटर के साथ मेल करें 

सफेद पैंट के साथ ऊनी स्वेटर एक बेहतरीन मेल हो सकता है। ऊनी स्वेटर न केवल आपको गर्म रख सकता है, बल्कि आपकी पैंट को भी खास लुक देता है। आप हल्के रंग के ऊनी स्वेटर का चयन कर सकती हैं, जो आपकी सफेद पैंट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। सफेद पैंट के साथ गुलाबी, नीला, हरा या नारंगी स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रिंटेड स्वेटर का चुनाव भी कर सकती हैं।

#2

लेदर जैकेट के साथ पहनें

लेदर जैकेट हमेशा से ही फैशन में रही हैं और उन्हें सफेद पैंट के साथ पहनकर आप एक अलग ही लुक पा सकती हैं। इस तरह की जैकेट न केवल आपको ठंड से बचाकर रखेगी, बल्कि हर मौके पर शानदार लगेगी। आप काले या भूरे रंग की लेदर जैकेट का चयन कर सकती हैं, जो आपकी सफेद पैंट के साथ अच्छी लगेगी। अगर आपको रंग पसंद हैं तो नीली या अन्य जीवंत रंग वाली जैकेट पेयर करें।

Advertisement

#3

बुना हुआ स्कार्फ जोड़ें

बुना हुआ स्कार्फ आपके लुक को पूरा कर सकता है और आपको ठंड से बचा सकता है। आप सफेद पैंट और स्वेटर के साथ किसी भी रंग का बुना हुआ स्कार्फ पहन सकती हैं, जो आपकी पसंद का हो। इसके अलावा स्कार्फ पहनने से आपके आउटफिट में एक शानदार एक्सेसरी भी जुड़ जाएगी। इस तरह के आउटफिट के साथ सफेद स्कार्फ पहनना भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है।

Advertisement

#4

हल्के रंग की शर्ट या टॉप पहनें

हल्के रंग की शर्ट या टॉप सफेद पैंट के साथ बहुत अच्छी लगती है। यह आउटफिट उन जगहों के लिए आदर्श होगा, जहां बिलकुल ठंड नहीं पड़ती या हल्की ठंड रहती है। आप पेस्टल, क्रीम या हल्के नीले रंग की शर्ट चुन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को निखार देगी। इसके अलावा आप सफेद पैंट के साथ काले, भूरे या हरे जैसे गहरे रंगों वाली शर्ट का मेल भी बैठा सकती हैं।

Advertisement