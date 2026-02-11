श्रीलंका के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप

श्रीलंका एक खूबसूरत देश है, जहां का खान-पान भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां के शाकाहारी व्यंजन ताजगी और मसालों का बेहतरीन मेल हैं। श्रीलंकाई भोजन में नारियल का उपयोग बहुत होता है, जो इसे खास बनाता है। साथ ही इसमें मसालों का सही संतुलन होता है, जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है। आज हम आपको श्रीलंका के 4 व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिनका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा और आप बार-बार इन्हें खाना चाहेंगे।

#1 थोसाई डोसा थोसाई डोसा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे श्रीलंका में खासतौर पर पसंद किया जाता है। यह एक पतला और कुरकुरा डोसा होता है, जिसे मसालेदार आलू से भरकर परोसा जाता है। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस व्यंजन का स्वाद भारतीय डोसा से थोड़ा अलग होता है और इसे आप जरूर पसंद करेंगे। इसके साथ प्याज और नारियल की चटनी भी परोसी जाती है।

#2 कुट्टू कुट्टू एक प्रकार का सूप होता है, जिसे नारियल के दूध और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसमें कई तरह की सब्जियों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस सूप को बनाने के लिए धनिया, जीरा और करी पत्ता जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यंजन न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत खास होता है। इसे बनाने में समय कम लगता है।

#3 पोल सांबोल पोल सांबोल एक प्रकार की नारियल की चटनी होती है, जिसे राई, करी पत्ता और हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे नारियल का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। पोल सांबोल को डोसे या रोटी के साथ खाया जा सकता है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें उपयोग होने वाले सभी सामग्री ताजा होती हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं।

