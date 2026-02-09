पुराने कपड़ों से बनाए जा सकते हैं ये 4 तरह के कुशन कवर, जानिए आसान तरीका

सोफे को सुंदर रूप देने के लिए लोग नए-नए कुशन कवर खरीदते हैं। हालांकि, अगर घर में पहले से ही पुराने कपड़े पड़े हों तो उनसे भी सुंदर कवर बनाए जा सकते हैं। इन कपड़ों को फेंकने के बजाय इन्हें एक नया रूप दें। खासतौर से अगर कपड़े रंगीन और डिजाइन हों तो उनसे कुशन कवर बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज हम आपको 4 आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप कुशन कवर बना सकते हैं।

#1 पुरानी पैंट से बनाएं कुशन कवर अगर आपके पास पुरानी जींस या पतलून रखी हुई हैं तो आप उनसे कुशन कवर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पतलून को धोकर अच्छी तरह सुखा लें, फिर उन्हें अपने कुशन के आकार के हिसाब से काट लें। अब 2 टुकड़ों को आपस में सिल लें और एक तरफ से खुला छोड़ दें, ताकि उसमें तकिया डाली जा सके। इसके बाद खुली तरफ सिलाई कर दें और इसे अपनी पसंद के अनुसार सजा लें।

#2 साड़ी से बनाएं कुशन कवर हर घर में पुरानी सदियों का ढेर जरूर लगा होता है, जिनका इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है उनसे कुशन कवर बना लेना। इसके लिए सबसे पहले साड़ी को तकिया के नाप के मुताबिक काट लें। अब टुकड़ों को आपस में सिल लें और एक तरफ से खुला छोड़ दें, ताकि उसमें तकिया या फोम डाला जा सके। आप इसके लिए बनारसी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर की सजावट के काम आएंगे।

Advertisement

#3 पुरानी शर्ट से बनाएं कुशन कवर पुरानी शर्ट को फेंकने के बजाय आपको उससे सुंदर-सा कुशन कवर बना लेना चाहिए। इसके लिए आप एक के बजाय अलग-अलग रंगों और डिजाइन वाली कई शर्ट ले सकते हैं। सबसे पहले शर्ट को धोकर अच्छी तरह सुखा लें, फिर उसे अपने कुशन के आकार के हिसाब से काट लें। अब टुकड़ों को आपस में सिल लें और एक तरफ से खुला छोड़ दें। इसमें तकिया डालें और खुली तरफ से सिल लें।

Advertisement