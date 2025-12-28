घर पर बनाएं कैफे जैसी ये 4 हॉट चॉकलेट, आसान है रेसिपी

सर्द रातों में ठंडी-ठंडी हवा के बीच एक कप गर्मा-गर्म हॉट चॉकलेट मिल जाए तो सुकून मिल जाता है। यह क्रीमी और चॉकलेटी पेय क्रिसमस और नए साल के जश्न का अहम हिस्सा भी रहता है। यह स्विट्जरलैंड , फ्रांस और स्पेन का पारंपरिक पेय है, जो अब दुनियाभर में मशहूर हो चुका है। ज्यादातर लोग हॉट चॉकलेट पीने के लिए कैफे जाते हैं। हालांकि, आप घर पर ही ये 4 तरह की लजीज हॉट चॉकलेट बना सकते हैं।

#1 चॉकलेट कौड अगर आप थोड़ी अलग हॉट चॉकलेट पीना चाहते हैं तो चॉकलेट कौड पिएं। यह फ्रांस की पारंपरिक हॉट चॉकलेट है, जिसे पीना वहां की परंपरा है। यह थोड़ी गाढ़ी हॉट चॉकलेट होती है, जिसमें मक्खन मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में दूध उबालें और गैस से उतारकर उसमें चॉकलेट मिलाएं। जब चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें मक्खन और भूरी चीनी मिला दें। इसे परोसने से पहले इसपर व्हिप्ड क्रीम डालना न भूलें।

#2 क्लासिक हॉट चॉकलेट सभी कैफे में क्लासिक हॉट चॉकलेट मिलती है, जिसकी रेसिपी सबसे आसान होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाली चॉकलेट लें और उसे टुकड़ों में काट लें। ज्यादा बढ़िया स्वाद चाहते हैं तो प्रीमियम डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करें। एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें काटी हुई चॉकलेट मिला दें। उसे पूरी तरह से दूध में घुल जाने दें, फिर कप में निकाल लें। इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ी हेवी क्रीम मिला दें।

#3 अर्जेंटीनी हॉट चॉकलेट अर्जेंटीना में अलग प्रकार की हॉट चॉकलेट मिलती है, जिसमें चॉकलेट ही नहीं मिलाई जाती है। इसके बजाय परोसते वक्त इसके साथ चॉकलेट अलग से दी जाती है। इसे बनाने के लिए एक कप में गर्म दूध, वेनीला का अर्क और चीनी डालकर मिला लें। अब इसके साथ एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट परोसें और पीने से तुरंत पहले इसे मिला लें। ऐसा करने से चॉकलेट पिघल जाएगी और स्वाद बेहद लाजवाब हो जाएगा।

